Фракция Пашиняна выдвинула его на пост премьера Армении

Пашинян в воскресенье объявил, что подает в отставку, чтобы провести в республике досрочные парламентские выборы. До выборов он продолжит исполнять обязанности главы кабмина. Вслед за Пашиняном в рамках технической процедуры ушло в отставку и правительство страны. Пашинян уже сообщил, что выступит кандидатом на пост главы правительства от партии "Гражданский договор".

Парламентские оппозиционные фракции "Просвещенная Армения" и "Процветающая Армения" уже заявили, что после отставки Пашиняна не выдвинут своих кандидатов на пост премьера. В случае если парламентарии не смогут избрать нового премьера, парламент по закону будет распущен. Сам Пашинян уже заявлял, что выдвинет свою кандидатуру, однако правящий блок "Мой шаг" не станет участвовать в голосовании.