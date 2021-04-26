Фракция Пашиняна выдвинула его на пост премьера Армении

Правящая фракция "Мой шаг" в понедельник выдвинула кандидатуру и. о. премьер-министра Армении
Никола Пашиняна на пост главы армянского кабмина, однако 3 мая на специальном заседании парламента не станет голосовать за него, чтобы спровоцировать проведение досрочных выборов. Соответствующее заявление распространила пресс-служба фракции.
"Фракция "Мой шаг" по регламенту Национального собрания выдвинула кандидатуру Никола Пашиняна на пост премьер-министра. Этот процесс необходим для роспуска парламента с целью проведения досрочных парламентских выборов в июне", - отмечается в заявлении.
Как заявила ранее пресс-служба законодательного органа страны, вопрос избрания нового премьер-министра после отставки Пашиняна будет рассмотрен 3 мая на специальном заседании парламента.
Пашинян в воскресенье объявил, что подает в отставку, чтобы провести в республике досрочные парламентские выборы. До выборов он продолжит исполнять обязанности главы кабмина. Вслед за Пашиняном в рамках технической процедуры ушло в отставку и правительство страны. Пашинян уже сообщил, что выступит кандидатом на пост главы правительства от партии "Гражданский договор".
Парламентские оппозиционные фракции "Просвещенная Армения" и "Процветающая Армения" уже заявили, что после отставки Пашиняна не выдвинут своих кандидатов на пост премьера. В случае если парламентарии не смогут избрать нового премьера, парламент по закону будет распущен. Сам Пашинян уже заявлял, что выдвинет свою кандидатуру, однако правящий блок "Мой шаг" не станет участвовать в голосовании.
Эксперты называют основным конкурентом блока Пашиняна сторонников второго президента Роберта Кочаряна
. Планируется, что внеочередные парламентские выборы пройдут 20 июня. Эта договоренность стала результатом консультаций Пашиняна с президентом республики и лидерами трех парламентских фракций.