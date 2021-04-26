Еврокомиссия подала в суд на AstraZeneca

В первом квартале AstraZeneca поставила в ЕС менее 40 млн доз препарата вместо законтрактованных 120 млн. Ряд государств ЕС был вынужден пересмотреть свои национальные планы вакцинации из-за недопоставки вакцин.

Контракт на предзаказ 400 млн доз вакцины для государств Евросоюза был заключен Еврокомиссией с AstraZeneca в августе прошлого года, задолго до того, как шведско-британская компания завершила разработку вакцины. После своего появления препарат был по ускоренной процедуре сертифицирован Европейским агентством лекарственных препаратов.