Еврокомиссия подала в суд на AstraZeneca

Кампания по вакцинации началась во многих государствах ЕС в конце декабря прошлого года. На данный момент в Евросоюзе одобрены четыре вакцины: разработка консорциума BioNTech - Pfizer
, препарат от американской компании Moderna, вакцина AstraZeneca, а также разработка компании Janssen - подразделения американской Johnson & Johnson
, приостановившей поставки своей вакцины из-за риска тромбозов. В сообществе заявляют, что рассчитывают вакцинировать 70% взрослого населения к середине июля, несмотря на проблемы с получением препаратов от нескольких производителей.