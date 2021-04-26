Девушка показала на видео оставившую ее без ресниц домашнюю процедуру

Девушка случайно лишилась ресниц во время домашней процедуры и предостерегла подписчиков от такой же ошибки. Соответствующее видео появилось в TikTok.
Пользовательница с никнеймом roomeyroo решила воспользоваться щипцами для завивки ресниц после нанесения туши. На кадрах ролика она продемонстрировала результат этого действия: часть ресниц героини материала оторвалась и осталась между смыкающимися частями инструмента. Помимо этого девушка показала глаз, на котором почти не осталось верхних ресниц.
«Никогда не торопитесь с макияжем. У меня все», — поделилась она ужасом.
Пост стал вирусным и набрал 2,4 миллиона просмотров и почти 300 тысяч лайков.