Девушка показала на видео оставившую ее без ресниц домашнюю процедуру

Девушка случайно лишилась ресниц во время домашней процедуры и предостерегла подписчиков от такой же ошибки. Соответствующее видео появилось в TikTok.

Пользовательница с никнеймом roomeyroo решила воспользоваться щипцами для завивки ресниц после нанесения туши. На кадрах ролика она продемонстрировала результат этого действия: часть ресниц героини материала оторвалась и осталась между смыкающимися частями инструмента. Помимо этого девушка показала глаз, на котором почти не осталось верхних ресниц.

«Никогда не торопитесь с макияжем. У меня все», — поделилась она ужасом.