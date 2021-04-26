Обзор иноСМИ: Турция пригрозила США расплатой

«Драматичный дефицит воды в Крыму»

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Количество осадков в Крыму намного ниже нормы в течение многих лет. После присоединения полуострова к России Украина перестала поставлять туда пресную воду, и сейчас, как показывают спутниковые снимки, вода в водохранилищах на исходе, пишет немецкий журнал Wirtschaftswoche.

«В общей сложности пять из двенадцати самых важных водоемов в регионе почти пустые», - отмечает журнал.

По версии Wirtschaftswoche, перекрывшая воду Украина - не главная проблема, в основном этой водой снабжали сельскохозяйственные предприятия и промышленность.

«Настоящая проблема - глобальное изменение климата и непрекращающаяся засуха последних лет. < > Еще одна причина - плохое состояние инфраструктуры. По оценкам властей, только 38 процентов воды, забираемой из водохранилищ, действительно доходит до потребителей. Остальное просачивается в землю, капая старых труб», - отмечает издание.

Турция пригрозила США расплатой

Спикер и советник президента Турции Ибрагим Калин назвал «просто возмутительным» заявление президента США Джо Байдена о том, что массовые убийства армян в Османской империи являются геноцидом. Калин заявил Reuters, что Анкара ответит на эти обвинения в ближайшие месяцы.

По словам советника президента, речь будет идти о «реакции различных форм, видов и степеней». Калин не стал отвечать на вопрос о том, ограничит ли Анкара доступ США к авиабазе Инджирлик на юге Турции, которая.

Будет ли война на Украине?

Специалист по геополитике Вячеслав Авьюцкий заявил, что военный конфликт на Украине был «очень близок», но теперь очевидно - кризис пошел на спад. Об этом пишет французское издание Atlantico.

«В разгар кризиса американцы хотели вывести военные корабли НАТО в Черное море, но в последний момент отказались от этой идеи, в отношениях США и России произошел прорыв, когда Джо Байден позвонил своему российскому коллеге и предложил встретиться. < > Путин получил то, что хотел», - считает Авьюцкий. По его мнению, как минимум до этой встречи обострения на Украине не будет.

МИ-6 обвинила Россию в «безрассудстве»

Новый руководитель британской разведки МИ-6 Ричард Мур заявил, что «безрассудное поведение» России стало одним из главным вызовов для разведчиков Лондона. Об этом сообщает The Times.

По его словам, образцом «безрассудства» стали взрывы на военных складах, в которых Чехия заподозрила сотрудников российских спецслужб.

«Когда видишь это и события вокруг Украины, это, очевидно, беспокоит. Именно из-за этого мы тесно работали с союзниками, направляя жесткие послания президенту Путину», - сказал Мур. Он отметил, что эти послания передавались через Совбез ООН.

Уход США из Афганистана ознаменовали смертоносные бомбардировки

Процесс вывода войск США из Афганистана начался со «смертоносных бомбардировок», которые устроили исламисты. Об этом рассказал Fox News.