Зеленский готов встретиться с Путиным в любом месте

Путин заявил, что украинское руководство при обсуждении вопросов востока Украины для начала должно встретиться с руководством Донецкой и Луганской республик, а потом уже с российскими представителями. Также российский лидер отметил, что готов принять Зеленского в Москве в любое удобное время, если он хочет обсудить двусторонние отношения. Зеленский не согласился на это.