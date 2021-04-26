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Зеленский готов встретиться с Путиным в любом месте

Елена Прошина
1 час назад
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности встретиться с главной России в любом месте. Об этом сообщает РИА Новости с ссылкой на интервью газете Financial Times.
Зеленский готов встретиться с Путиным в любом месте
Фото: ТАССТАСС
"Место не имеет значения, речь идет о содержании", - сказал в интервью Зеленский.
При этом глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявлял, что считает некорректным приглашать Владимира Путина в Киев. Зеленский, в свою очередь, предлагал встретиться главе РФ в любой точке Донбасса.
Путин заявил, что украинское руководство при обсуждении вопросов востока Украины для начала должно встретиться с руководством Донецкой и Луганской республик, а потом уже с российскими представителями. Также российский лидер отметил, что готов принять Зеленского в Москве в любое удобное время, если он хочет обсудить двусторонние отношения. Зеленский не согласился на это.
Ранее «Рамблер» опубликовал видео, в котором Зеленский выступил с предложением Владимиру Путину организовать встречу. В нем прозвучало приглашение приехать на линию соприкосновения - чтобы максимально точно увидеть и понять ситуацию.
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