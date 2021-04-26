В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Войти в почту

Россия вручила США ноту об изменении порядка поездок дипломатов

Алиса Селезнёва
37 минут назад
Временному поверенному в делах США в РФ Барту Горману была вручена нота об изменении порядка поездок американских дипломатов по России. Об этом говорится в сообщении на сайте МИД РФ.
Россия вручила США ноту об изменении порядка поездок дипломатов
Фото: РИА НовостиРИА Новости
По данным внешнеполитического ведомства, сегодня состоялась встреча замминистра иностранных дел РФ Рябкова и временного поверенного в делах США Гормана, на которой «обсуждались некоторые актуальные вопросы двусторонних отношений».
«Собеседнику была вручена нота МИД о вносимых российской стороной изменениях в действующий порядок поездок по территории Российской Федерации для сотрудников посольства и консульских учреждений США», - подчеркнули в министерстве.
Также в ведомстве пообещали проинформировать американскую сторону о дальнейших действиях России.
«Рамблер» писал, что 15 апреля власти США объявили о введении новых санкций против российских физических лиц и организаций. Из страны были высланы 10 российских дипломатов. Также американским компаниям отныне запрещено напрямую покупать российские долговые обязательства, выпущенные Центральным банком, Фондом национального благосостояния и Министерством финансов России.
В тот же день президент США Джо Байден выступил с заявлением. В ходе него он сообщил, что США стремятся не к эскалации напряженности в отношениях с Россией, а к конструктивному взаимодействию с ней. Также он выразил уверенность в том, что народы обеих стран стремятся к миру.
Российский посол был отозван в Москву для консультаций, персонами нон грата были объявлены 10 сотрудников американского посольства в России. В США для встречи «с членами своей семьи и новой администрацией» уехал и американский посол в Москве. При этом в Госдепартаменте пообещали, что через несколько недель он вернется обратно.
В мире,Политика,Джозеф Байден,Центральный банк России,Минфин,МИД,Госдеп США,Россия,Соединенные Штаты,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители