Россия вручила США ноту об изменении порядка поездок дипломатов

По данным внешнеполитического ведомства, сегодня состоялась встреча замминистра иностранных дел РФ Рябкова и временного поверенного в делах США Гормана, на которой «обсуждались некоторые актуальные вопросы двусторонних отношений».
«Собеседнику была вручена нота МИД о вносимых российской стороной изменениях в действующий порядок поездок по территории Российской Федерации для сотрудников посольства и консульских учреждений США», - подчеркнули в министерстве.
Также в ведомстве пообещали проинформировать американскую сторону о дальнейших действиях России.
«Рамблер» писал, что 15 апреля власти США объявили о введении новых санкций против российских физических лиц и организаций. Из страны были высланы 10 российских дипломатов. Также американским компаниям отныне запрещено напрямую покупать российские долговые обязательства, выпущенные Центральным банком, Фондом национального благосостояния и Министерством финансов России.
В тот же день президент США Джо Байден выступил с заявлением. В ходе него он сообщил, что США стремятся не к эскалации напряженности в отношениях с Россией, а к конструктивному взаимодействию с ней. Также он выразил уверенность в том, что народы обеих стран стремятся к миру.
Российский посол был отозван в Москву для консультаций, персонами нон грата были объявлены 10 сотрудников американского посольства в России. В США для встречи «с членами своей семьи и новой администрацией» уехал и американский посол в Москве. При этом в Госдепартаменте пообещали, что через несколько недель он вернется обратно.