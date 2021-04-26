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Китай поддержал Россию из-за санкций США

Lenta.ruиещё 10
1 час назад
Пекин поддержит Москву на фоне ужесточения антироссийских санкций Запада. Об этом заявил представитель МИД КНР Ван Вэньбинь на брифинге, передает ТАСС.
Китай поддержал Россию из-за санкций США
Фото: Lenta.ruLenta.ru
«Мы решительно против применения односторонних санкций, — указал дипломат. — Однобокие санкции — проявление гегемонии, они вызывают всеобщий протест.»
По его словам, «в вопросах защиты государственного суверенитета КНР и Россия будут оказывать друг другу поддержку». В то же время Пекин надеется, что Вашингтон и Москва смогут начать конструктивный диалог и устранить разногласия на принципах взаимного уважения, указал Ван.
Российско-американские отношения ухудшились в марте после резкого заявления президента США Джо Байдена в адрес российского лидера Владимира Путина. Кроме того, 15 апреля Байден подписал указ о введении новых санкций в отношении России. Ограничения затронули более 30 физических и юридических лиц. Среди оснований для их введения указываются якобы враждебная активность России в киберсфере, вмешательство в выборы в США или других иностранных государствах. В рамках пакета санкций США высылают 10 российских дипломатов из Вашингтона.
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