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Круглосуточные погребальные костры в Индии сняли на видео

Александр Кузьмин
44 минуты назад
В Индии морги не справляются с умирающими от COVID-19 гражданами. Каждый день в стране выявляют более 360 тысяч новых пациентов, тысячи умирают. Тела умерших сжигают на улицах днем и ночью.
Об этом The Guardian рассказал один из работников местного крематория. Он отметил, что все выглядит так, будто в Индии идет война. Каждый день умирает несколько тысяч человек. Официально — около трех тысяч, но местные жители говорят, что гораздо больше.
По традиции тела погибших сжигают. Однако из-за количества трупов крематории страны не справляются — погребальные костры устраивают прямо на улицах, на больших открытых территориях. Прежде чем сжечь погибшего пациента, врачи в защитных костюмах опрыскивают его дезинфицирующим средством. Жертв коронавируса в стране так много, что огонь не гаснет ни днем, ни ночью.
В мире,Видео,The Guardian,Индия,
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