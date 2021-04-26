Круглосуточные погребальные костры в Индии сняли на видео

Об этом The Guardian рассказал один из работников местного крематория. Он отметил, что все выглядит так, будто в Индии идет война. Каждый день умирает несколько тысяч человек. Официально — около трех тысяч, но местные жители говорят, что гораздо больше.
По традиции тела погибших сжигают. Однако из-за количества трупов крематории страны не справляются — погребальные костры устраивают прямо на улицах, на больших открытых территориях. Прежде чем сжечь погибшего пациента, врачи в защитных костюмах опрыскивают его дезинфицирующим средством. Жертв коронавируса в стране так много, что огонь не гаснет ни днем, ни ночью.