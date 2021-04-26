Постоянные ЧП и хищения: что происходило на Чернобыльской АЭС до аварии?

КИЕВ , 26 апреля. /ТАСС/. В понедельник исполняется 35 лет со дня аварии на четвертом энергоблоке Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС). Последствия этой трагедии и спустя десятилетия продолжают напоминать о себе. 2,6 тыс. кв. км вокруг станции по-прежнему остаются непригодными для жизни людей.

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Условно открытой для посещения эта территория является лишь для обслуживающего персонала, а также граждан, которые получили соответствующие разрешения от администрации, в том числе туристов. В каждом случае посетителей будет сопровождать уполномоченный работник, задача которого показывать и контролировать, где можно безопасно находиться, а где есть все риски получить большую дозу облучения.

Тем не менее время вносит свои коррективы. "Нынешняя годовщина - это, конечно прежде всего 35 лет борьбы с последствиями катастрофы. Но сегодня мы уже задумываемся о восстановлении и о развитии", - заявил первый заместитель министра окружающей среды и природных ресурсов Украины Богдан Боруховский. "Мы хотим, чтобы это была зона не отчуждения, а развития. Чтобы это была зона возрождения. Мы говорим не только о природе, но и о туризме", - отметил он.

В Государственном агентстве по управлению зоной отчуждения также считают, что сейчас перед страной стоит уже задача создать там площадку "для максимального привлечения инвестиций". "Чтобы территория, которая пока является непригодной для проживания людей, все же использовалась с пользой, давала прибыль и возможность для роста экономики в целом", - отметил глава госагентства Сергей Косюк.

В агентстве даже приступили к разработке стратегии. Начать решили с логотипа зоны в виде изображения 4-го реактора. Логотип будет динамичным, то есть по мере выполнения работ по преодолению последствий аварии он будет уменьшаться, пока совсем не исчезнет в 2064 году, когда планируется закончить общегосударственную программу снятия с эксплуатации ЧАЭС и преобразовать объект "Укрытие" в экологически безопасную систему.

Чернобыльский биосферный заповедник

На территории зоны действует Чернобыльский биосферный заповедник. Как рассказали в Минприроды , он занимает две трети всей территории зоны отчуждения. "Здесь обитают 300 видов животных, из которых 75 - краснокнижные, растет 1,2 тыс. видов растений, 120 видов лишайников и 20 видов мхов", - отметили в ведомстве.

Однако масштабные лесные пожары в зоне отчуждения, которые полыхали на этой территории в 2020 году, немало изменили ее облик. По официальным данным, тогда огнем было уничтожено не менее 12,7 тыс. га лесов и других территорий, существенно выгорел особо загрязненный радиацией "рыжий лес". Серьезный урон был нанесен всей экосистеме и животным.

Полностью сгорело также 12 сел, жители которых были эвакуированы еще в 1986 году, огнем был уничтожен бывший советский молодежный лагерь "Изумрудное", в котором жили первые ликвидаторы чернобыльской катастрофы. По предварительным оценкам, также было повреждено около 30% объектов, которые в последние годы использовались в туристических целях.

"К сожалению, со временем объекты, находящиеся в чернобыльской зоне, постепенно разрушаются. Если не принимать никаких мер, то зона с годами будет опустошаться. Этого нельзя допустить, ведь наше наследие - это не только местность вокруг электростанции, но и здания, которые находятся на ее территории", - отмечал министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко

Пытаясь как-то исправить ситуацию, правительство внесло расположенную в зоне отчуждения советскую загоризонтную РЛС "Дуга" в Государственный реестр недвижимых памятников Украины. Чиновники намерены определить и иные объекты, чтобы внести их в этот реестр. В феврале было отремонтировано Колесо обозрения в Припяти с целью, как было заявлено, "не допустить его разрушения".

Минкульте считают, что чернобыльская зона в будущем может быть внесена в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО

Чтобы привлечь туристов

В 2020 году компания "Укравтодор" взяла на свой баланс порядка 200 км дорог в зоне отчуждения, чтобы привести их в надлежащее состояние. К 35-й годовщине было отремонтировано первые 40 км - между КПП "Дитятки" и КПП "Припять", а также подъезд к ЧАЭС.

"Наша задача за три года обеспечить нормальный доступ к зоне отчуждения защитников природы, ученых, энергетиков и предпринимателей, открыть новые туристические маршруты", - заявлял глава "Укравтодора" Александр Кубраков.

Центр информационно-организационного обеспечения зоны сообщал в феврале, что в чернобыльской зоне есть 15 наземных маршрутов, в том числе веломаршрут, по заброшенным городам и селам. Кроме того, есть возможность путешествовать на вездеходах "Шерп", существуют водные и воздушные маршруты.

По официальной статистике, в прошлом году зону посетили 36 450 человек, что в 3,4 раза меньше, чем годом ранее. Причина этого - карантинные меры, из-за которых несколько раз вводился полный запрет на турпоездки. При этом иностранцев было совсем немного - 255 человек. В 2019 году почти 80% посетителей были нерезидентами Украины.

Наиболее популярны у туристов сама промплощадка ЧАЭС и город атомщиков Припять, который стал городом-призраком. Здесь расположен парк аттракционов и знаменитое Колесо обозрения, на котором так никто и не смог прокатиться, так как его открыть должны были только 1 мая 1986 года, то есть через пять дней после аварии на ЧАЭС. Туристам также предлагают осмотреть пешеходный мост, который соединял город с ЧАЭС. Его называют "мостом смерти" из-за того, что в момент аварии его накрыло радиационное облако. Неподалеку расположен "рыжий лес", который также иногда называют "ржавым". Это участок соснового бора в непосредственной близости от ЧАЭС принял мощную дозу радиации, из-за чего деревья окрасились в кирпичный цвет. Еще одним популярным у туристов местом стала советская РЛС "Дуга", которая предназначалась для отслеживания запуска баллистических ракет.

По данным организации "Чернобыль тур", стоимость групповой двухдневной экскурсионной поездки в зону отчуждения 28 апреля составляет 129 долларов с человека для граждан Украины и 249 долларов - для иностранцев.

Инфраструктурные проекты

В канун 35-й годовщины аварии регулятор на Украине принял решение о выдаче лицензии Чернобыльской АЭС на эксплуатацию хранилища отработавшего ядерного топлива "сухого" типа (ХОЯТ-2), которое строилось 20 лет. Оно предназначено для хранения облученного топлива РБМК-1000 с чернобыльских реакторов, которое в настоящее время находятся в хранилище "мокрого типа". На Украине также был завершен первый этап строительства Централизованного хранилища отработавшего ядерного топлива, которое будет принимать облученные сборки с действующих АЭС страны (кроме Запорожской АЭС, у которой есть собственное пристанционное хранилище).

Весной начинаются тендерные процедуры по строительству хранилища остеклованных радиоактивных отходов, в виде которых из РФ на Украину будут возвращаться вывезенные ранее в Россию облученные сборки АЭС страны.

Ключевым же объектом ЧАЭС является арка, которая накрыла объект "Укрытие", ее опытно-исследовательская эксплуатация началась в июле 2020 года. На текущем этапе осуществляется трехмерное сканирование состояния конструкций и сооружений, которые находятся под ней. "В долгосрочной перспективе предварительное сканирование позволит конкретизировать план работ по демонтажу нестабильных конструкций объекта "Укрытие". Это сократит время нахождения персонала в зонах с высоким радиационным фоном и будет способствовать снижению дозовых нагрузок", - пояснили на ЧАЭС.

Вблизи промплощадки станции с 2018 года действует первая построенная здесь солнечная электростанция (СЭС) Solar Chernobyl. Ее мощность изначально составила 1 МВт, в планах инвесторов довести мощность до 100 МВт, а также осваивать новые площадки под СЭС.

Памятные мероприятия

Помимо официальных церемоний с участием руководства страны в день 35-летия аварии на Украине запланирован целый ряд тематических мероприятий. Так, у входа в административно-бытовой комплекс 1 ЧАЭС состоится торжественное открытие памятника ликвидаторам аварии, который была напечатан на 3D-принтере. "Современные атланты-ликвидаторы держат над собой арку, а под ней обычный человек, который приложил правую руку к сердцу - так выглядит эта композиция, - рассказали журналистам в Центре организационно-технического и информационного обеспечения управления зоной отчуждения. - В этом образе можно узнать заместителя начальника электрического цеха ЧАЭС Александра Лелеченко. Настоящего героя, который заранее знал, что жизнь его оборвется, и продолжал исполнять свои обязанности, спасая жизни миллионов других".

Кроме того, в Припяти на территории бывшего автохозяйства 2 запланировано открыть экспозицию под открытым небом, на которой будет представлена техника, задействованная в ликвидации аварии и работавшая затем в зоне отчуждения в течение разных лет. "По заключению дозиметрической проверки экспонатов, контрольные уровни позволяют уже использовать их как экспонаты", - заверили организаторы выставки.