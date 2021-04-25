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Выступающая против "Северного потока - 2" партия "зеленых" стала самой популярной в Германии

Газета.Ru
26 минут назад
В Германии партия «зеленых», выступающая против строительства «Северного потока — 2», обогнала по популярности правящую Христианско-демократическую партию (ХДС). Об этом пишет газет Bild, ссылаясь на данные исследовательского института Kantar.
Партия "зеленых" стала самой популярной в Германии
Фото: Markus Schreiber/APMarkus Schreiber/AP
По данным опроса института, «зеленые» получили бы на выборах 28% голосов, тогда как ХДС получил бы 27%. При этом Социал-демократы бы получили только 13% голосов.
Ранее сообщалось, что правление правящей партии «Христианско-демократический союз» (ХДС) выбрало председателя партии Армина Лашета в качестве кандидата в канцлеры Германии на выборах.
Также собщалось, что немецкие «зеленые» определили своего кандидата в канцлеры. Им станет руководитель партии, 40-летняя Анналена Бэрбок.
26 сентября 2021 года в Германии пройдут выборы в бундестаг. Действующий канцлер ФРГ Ангела Меркель не будет претендовать на этот пост.
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