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В Белоруссии показали кадры с признанием вины участниками заговора против Лукашенко

ТАССиещё 4
1 час назад
Участники готовившегося в Белоруссии госпереворота и покушения на президента Александра Лукашенко признали свою вину. Кадры с их заявлениями показал в воскресенье белорусский телеканал ОНТ.
Фигуранты дела о покушении на Лукашенко признали вину
Фото: РИА НовостиРИА Новости
"Я признаю себя виновным в участии в заговоре", - сказал один из фигурантов уголовного дела Александр Федута.
"Признаю свою вину", - отметил лидер оппозиционной партии БНФ Григорий Костусев. "Я признаю себя виновным", - заявил адвокат Юрий Зенкович.
17 апреля президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что оппозиционер Григорий Костусев, политолог Александр Федута и юрист Юрий Зенкович планировали покушение на него и его сыновей. Ответственность за организацию покушения он возложил на американские спецслужбы и руководство США.
Затем Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ сообщил, что в России в результате совместной с КГБ Белоруссии спецоперации ФСБ была пресечена противоправная деятельность имеющего гражданство США и Белоруссии Зенковича и гражданина Белоруссии Федуты. По данным ЦОС ФСБ, задержанные планировали осуществление военного переворота в Белоруссии по отработанному сценарию цветных революций с привлечением местных и украинских националистов, а также физическое устранение белорусского президента. Военный переворот был намечен на 9 мая в Минске во время парада Победы.
По данным белорусского следствия, попытка подготовки переворота финансировалась из-за рубежа, заговорщики поддерживали тесные связи с террористическими формированиями. Всего прорабатывалось не менее трех сценариев захвата власти.
В мире,Григорий Костусев,Юрий Зенкович,Александр Федута,Александр Лукашенко,КГБ РБ,ФСБ,Беларусь,
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