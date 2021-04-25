Фигуранты дела о покушении на Лукашенко признали вину

17 апреля президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что оппозиционер Григорий Костусев, политолог Александр Федута и юрист Юрий Зенкович планировали покушение на него и его сыновей. Ответственность за организацию покушения он возложил на американские спецслужбы и руководство США.