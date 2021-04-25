Фигуранты дела о покушении на Лукашенко признали вину

Затем Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ
сообщил, что в России в результате совместной с КГБ Белоруссии
спецоперации ФСБ была пресечена противоправная деятельность имеющего гражданство США и Белоруссии Зенковича и гражданина Белоруссии Федуты. По данным ЦОС ФСБ, задержанные планировали осуществление военного переворота в Белоруссии по отработанному сценарию цветных революций с привлечением местных и украинских националистов, а также физическое устранение белорусского президента. Военный переворот был намечен на 9 мая в Минске во время парада Победы.