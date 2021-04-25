Умерших от COVID в Индии начали сжигать на улицах

По данным на воскресенье, за сутки зафиксирован 349 691 новый случай заражения, скончалось более 2700 человек, а за последние пять дней — почти 12 тысяч.

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Крематории не справляются с наплывом тел умерших, поэтому их сжигают прямо на улице в больших кострах. Церемонии проводятся по индуистским обрядам. Тела умерших скапливаются в транспортных средствах, машинах скорой помощи и в рикшах. Как рассказал корреспондент Sky News Алекс Кроуфорд, люди умирали на тротуаре возле больницы в Нью-Дели.