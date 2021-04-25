Глава МИ-6 назвал Россию слабеющей державой

Новый глава британской разведки МИ-6 Ричард Мур назвал Россию «слабеющей державой» и повесил на стену портрет своего кумира – шпиона-предателя времен Холодной войны. Об этом пишет « Таймс », журналисты которой взяли интервью у Мура.

Фото: gov.uk gov.uk

«Россия - слабеющая держава. Она переживает очень сложный период», — заявил Мур.

По словам, «главные проблемы» РФ - это низкие демографические показатели и сложности в области экономики.

Он отметил, что Россия для него – одна из насущных проблем. И он до сих пор еще «злится из-за применения «Новичка» в Солсбери». Это, по его словам, едва не привело к «очень значительным потерям».

Мур заявил, что «обеспокоен безрассудством российских властей» и учениями российских войск вблизи границ с Украиной.

Он также прокомментировал события в Чехии, власти которой обвинили спецслужбы России во взрывах военных складов, произошедших 7 лет назад.

«Мы тесно координируем действия с нашими союзниками, чтобы убедиться, что наши твердые послания доходят до президента Путина. Русские абсолютно не сомневаются в позиции Британии по этому вопросу, и они абсолютно не сомневаются в позиции администрации Байдена по этому вопросу, потому что каналы открыты», - сказал Мур.

Кремль отрицает причастность к инцидентам в Солсбери и Чехии.

Также Мур заявил, что Британия начинает «зеленый шпионаж» за крупнейшими промышленно развитыми странами мира. Цель - убедиться, что они выполняют свои обязательства по борьбе с изменением климата. Он пообещал, что МИ-6 будет использовать современные технологии и развивать партнерские отношения с компаниями, работающими в этой области.

«Таймс» пишет, что на стене своего кабинета новый глава МИ-6 повесил портрет одного из самых важных агентов своей разведки времен холодной войны. На картине изображен иностранец, который «по моральным соображениям» решил выступить против своей страны и шпионить в пользу Британии. МИ-6 никогда не признавал его публично.

«Он представляет людей, которые помогают нам по самым благородным причинам», - оправдал изменника Ричард Мур.