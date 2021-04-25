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На сайте Белорусской АЭС появилось «предупреждение о трагедии»

Майк Габриелян
10 минут назад
На сайте Белорусской АЭС появилось «предупреждение о трагедии», которая может произойти в любой момент. Энергетики заявили, что сайт взломали киберпреступники.
На сайте Белорусской АЭС появилось «предупреждение о трагедии»
Фото: ТАССТАСС
На главной странице сайта появилось обращение от лица «небезразличных сотрудников БелАЭС». Утверждалось, что первый блок запустили «наспех под давлением властей», а во время стройки «на объекте происходили аварии и поломки».
Преступники назвали АЭС «миной на которую уже наступили».
На АЭС заявили, что начался поиск хакеров, опубликовавших фейк.
«Сегодня сайт БелАЭС был взломан неизвестными. Кем именно - сейчас выясняют специалисты. Опубликованная в сообщении информация является фейком. В настоящее время сайт восстанавливают, какое-то время он будет недоступен», - говорится в телеграм-канале Минэнерго Белоруссии.
Ранее «Рамблер» сообщал, что прозападные СМИ распространили фейк о российских войсках в Белоруссии.
В мире,Минэнерго,
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