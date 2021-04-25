На сайте Белорусской АЭС появилось «предупреждение о трагедии», которая может произойти в любой момент. Энергетики заявили, что сайт взломали киберпреступники.

На главной странице сайта появилось обращение от лица «небезразличных сотрудников БелАЭС». Утверждалось, что первый блок запустили «наспех под давлением властей», а во время стройки «на объекте происходили аварии и поломки».