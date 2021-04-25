В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Войти в почту

Политолог назвал украинские города, готовые присоединиться к России

News.ru
55 минут назад
Присоединиться к России хотели бы не только жители республик Донбасса, но и целого ряда городов, которые находятся в составе Украины и находятся под контролем Киева. Такое мнение высказал политолога Сергея Маркова приводит «ПолитНавигатор».
Названы готовые присоединиться к РФ города Украины
Фото: ReutersReuters
По данным издания, прогнозы эксперт озвучил в кулуарах форума «Единство русских: защита прав и свобод» в Донецке.
Марков убеждён, что в случае проведения референдума о независимости или присоединении к России, «за» проголосовали бы как люди в Донбассе, например, в Славянске, Мариуполе и Краматорске, так и жители Харькова, Одессы, Николаева и Запорожья.
Дать им возможность свободно проголосовать — это наша главная историческая задача, — заявил российский политолог.
Он выразил сожаление, что сейчас у украинцев нет такой возможности.
Марков добавил, что проект «антироссийская Украина», напротив, был создан Киевом для ликвидации России. Марков сравнил его с приставленным к сердцу пистолетом и призвал выбить оружие из рук врага.
Ранее генерал Вооружённых сил Украины Сергей Кривонос перечислил города, которые, по его мнению, имеют стратегическое значение для России. По его словам, в случае прямого столкновения Москва сфокусировалась бы на Мариуполе, Николаеве, Харькове, Одессе и Запорожье. Причиной этого он называл наличие там развитой инфраструктуры.
В мире,Сергей Марков,Киев,Россия,Донецк,Украина,
149
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители