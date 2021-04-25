Названы готовые присоединиться к РФ города Украины

Присоединиться к России хотели бы не только жители республик Донбасса, но и целого ряда городов, которые находятся в составе Украины и находятся под контролем Киева . Такое мнение высказал политолога Сергея Маркова приводит «ПолитНавигатор».

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По данным издания, прогнозы эксперт озвучил в кулуарах форума «Единство русских: защита прав и свобод» в Донецке

Марков убеждён, что в случае проведения референдума о независимости или присоединении к России, «за» проголосовали бы как люди в Донбассе, например, в Славянске, Мариуполе и Краматорске, так и жители Харькова, Одессы, Николаева и Запорожья.

Дать им возможность свободно проголосовать — это наша главная историческая задача, — заявил российский политолог.

Он выразил сожаление, что сейчас у украинцев нет такой возможности.

Марков добавил, что проект «антироссийская Украина», напротив, был создан Киевом для ликвидации России. Марков сравнил его с приставленным к сердцу пистолетом и призвал выбить оружие из рук врага.