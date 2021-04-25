Закрыть авиабазу: Турция отреагировала на признание США геноцида армян

Ежегодное обращение президента США , приуроченное к годовщине начала массовых убийств армян в Османской империи в 1915 году, оказалось историческим: Джо Байден стал первым американским лидером, кто официально назвал те события «геноцидом». И пока в Армении единодушно приветствовали решение президента США, в Турции уже начали обсуждать возможный ответ на него. Какую реакцию вызвало заявление Джо Байдена — в материале «Газеты.Ru».

Фото: REUTERS/Osman Orsal REUTERS/Osman Orsal

Посол Соединенных Штатов в Турецкой Республике Дэвид М. Сэттерфилд был вызван в МИД Турции после признания Джо Байденом геноцида армян в Османской империи. Посла встретил замминистра иностранных дел Турции Седат Онал.

По информации источника РИА "Новости" в турецком МИД, Сэттерфилду выразили жесткую реакцию, назвав заявление Байдена "неприемлемым, лишенным каких-либо исторических и юридических оснований". По словам источника агентства, слова американского президента "наносят двусторонним отношениям ущерб, который будет трудно восстановить". Позицию турецкого МИД по этой ситуации еще раньше сформулировал глава ведомства Мевлют Чавушоглу . На своей странице в Twitter он написал, что Анкара "полностью отвергает это заявление, основанное исключительно на популизме".

"Слова не могут изменить или переписать историю. Нам нечему учиться у кого-либо касательно нашего прошлого. Политический оппортунизм - величайшее предательство мира и справедливости", - добавил он.

В официальном же заявлении ведомства прозвучал призыв к Байдену "исправить эту серьезную ошибку" и не "служить повестке дня тех кругов, которые пытаются разжечь вражду" между турецким и армянским народами.

"Байден, подпав под влияние радикальных армянских кругов и антитурецких групп, выступил с предвзятым заявлением по событиям 1915 года. Турция не признает и решительно осуждает утверждения главы Белого дома от 24 апреля", - указали в турецком внешнеполитическом ведомстве.

Однако, как указывал старший научный сотрудник ИМЭМО РАН тюрколог Виктор Надеин-Раевский , резкая реакция Турции и ответные санкции также не заставят себя ждать. Собственно, турецкие политики уже назвали возможные варианты ответа.

"Вооруженные силы Турции должны немедленно установить полный контроль над авиабазой Инджирлик и в течение 15 дней вернуть домой находящихся на ней американских военных", - с таким заявлением выступил председатель турецкой партии "Vatan" ("Родина") Догу Перинчек.

Если Анкара действительно решится на подобные меры, для США они будут достаточно чувствительными. Авиабаза Инджирлик, расположенная в восьми километрах от города Адана, на юго-востоке Турции, является самой восточной базой Командования ВВС США и НАТО в Европе. Инджирлик в этом плане - мощный рычаг воздействия со стороны Соединенных Штатов на военно-политическую обстановку на Ближнем Востоке. С утратой Инджирлика ВВС США лишатся очень многих возможностей по поражению объектов вероятного противника на земле и его авиации в воздухе, по прикрытию своих войск и объектов от ударов средств воздушного нападения неприятеля, по дозаправке в воздухе своих самолетов в ходе ракетно-авиационных ударов, по ведению воздушной разведки и управлению авиацией в ходе боевых действий.

В случае гипотетического вооруженного конфликта с Ираном потеря этой авиабазы для вооруженных сил США будет очень некстати.

Впрочем, призывы о закрытии Инджирлика для американцев регулярно звучат в Турции с 2016 года, когда в стране была предпринята попытка военного переворота против Эрдогана. К слову, тот же Догу Перинчек уверен, что угроза насильственной смены власти в Турции все еще реальна и Байден своими действиями подтверждает намерение "свергнуть администрацию Реджепа Тайипа Эрдогана".

Примечательно, что реакция самого Эрдогана оказалась самой сдержанной среди всех официальных лиц Турции. Он направил послание Константинопольскому армянскому патриарху Сааку Машаляну, в котором говорилось о необходимости "не допускать забвения культуры сосуществования турок и армян, приумножавшейся на протяжении сотен лет и считавшейся примером для всего человечества".

"С уважением чту память армян Османского государства, погибших в сложных условиях Первой мировой войны, выражаю соболезнования их внукам", - заявил Эрдоган, помимо прочего призвав в развитию связей между Анкарой и Ереваном.

После этого Эрдоган связался со своим азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым , чтобы обсудить заявление Байдена. В ходе их разговора президент Азербайджана назвал "исторической ошибкой" признание США геноцида армян.