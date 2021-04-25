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Спецслужбы РФ назвали организаторами видеозвонка в парламент Эстонии

News.ru
38 минут назад
Видеозвонок в парламент Эстонии от самозванца, который представился соратником Алексея Навального Леонидом Волковым, был совершён спецслужбами РФ. Об этом депутат парламента Эстонии Марко Михкельсон заявил порталу местного телерадиовещания ERR.
Эстония приняла звонок пранкеров за спецоперацию РФ
Фото: ТАССТАСС
Он назвал видеозвонок 18 марта от имени якобы Волкова «спецоперацией».
Да, этот человек сам вышел с нами на связь. Понятно, что это не шутка. Очень чётко хочу сказать, что это спецоперация. Этому в России уделяется много времени. Сделать такой дипфейк не так-то просто. Мы должны быть готовы к подобным акциям и в будущем, — отметил Михкельсон.
Он добавил, что такой способ контактов является одним из рычагов российских спецслужб с целью «заполучить какую-то непубличную информацию». Михкельсон признался, что 23 апреля разговаривал с реальным Леонидом Волковым, находящимся в Вильнюсе.
И Волков сказал, что при видеозвонке, который был сделан депутатам парламента, злоумышленники использовали его реальное изображение.
Может, фотография и не текущего года, но сделать из этого видеокартинку, думаю, требует сил и денег. И когда видишь такую картинку, то невозможно подумать, что это нереальный человек. Высокое качество, высокие технологии, — подчеркнул депутат.
Ранее стало известно, что российские пранкеры Владимир Кузнецов и Алексей Столяров, более известные под псевдонимами Вован и Лексус, связались с комитетами по иностранным делам парламентов Литвы, Латвии и Эстонии, а также с британским политиком Томом Тугендхатом. Они представились главой сети штабов Алексея Навального Леонидом Волковым и впервые использовали дипфейки.
В мире,Том Тугендхат,Алексей Столяров,Марко Михкельсон,Владимир Кузнецов,Алексей Навальный,Леонид Волков,Россия,Эстония,
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