Эстония приняла звонок пранкеров за спецоперацию РФ

Да, этот человек сам вышел с нами на связь. Понятно, что это не шутка. Очень чётко хочу сказать, что это спецоперация. Этому в России уделяется много времени. Сделать такой дипфейк не так-то просто. Мы должны быть готовы к подобным акциям и в будущем, — отметил Михкельсон.
Может, фотография и не текущего года, но сделать из этого видеокартинку, думаю, требует сил и денег. И когда видишь такую картинку, то невозможно подумать, что это нереальный человек. Высокое качество, высокие технологии, — подчеркнул депутат.