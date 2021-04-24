Американский сенатор сравнил Байдена с Лениным

Как считает сенатор, многие действия президента вызваны «ненавистью к Америке». Он обратил внимание на то, что некоторые однопартийцы Байдена поддержали идею о лишении финансирования сотрудников полиции. В этой связи Кеннеди заявил, что полицейские не «идут каждый день на работу в надежде кому-нибудь навредить».