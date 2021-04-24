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В Китае арестовали корабль с замороженными мужскими пенисами

News.ru
2 часа назад
Грузовое судно, на борту которого перевозились 7200 замороженных мужских детородных органов, арестовали в Китае. Корабль следовал из Нигерии, сообщает Premium Times.
В Китае арестовали корабль с замороженными мужскими пенисами
Фото: Ivan Abreu/Global Look PressIvan Abreu/Global Look Press
Инцидент произошёл около двух недель назад. Несколько тысяч пенисов хранились в 36 коробках с надписью «Подорожник» на корабле, который был пришвартован в порту Красный Рынок в Шанхае.
По данным главного таможенного управления КНР, в Африке участились случаи нападения вооружённых группировок, насильно отрезающих у мужчин детородные органы для последующей продажи. Доход торговцев от контрабанды ежегодно составляет до $1,2 млрд.
В настоящее время комитет по правам человека, национальной безопасности и разведке проводит расследование. Через 10 недель его представители должны предоставить отчёт о проделанной работе.
Ранее NEWS.ru писал, что врачи ампутировали часть гениталий жителю Воронежской области после того, как он вступил в половую связь с тремя женщинами.
В мире,Нигерия,Китай,
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