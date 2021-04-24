В Китае арестовали корабль с замороженными мужскими пенисами

Грузовое судно, на борту которого перевозились 7200 замороженных мужских детородных органов, арестовали в Китае . Корабль следовал из Нигерии , сообщает Premium Times.

Фото: Ivan Abreu/Global Look Press Ivan Abreu/Global Look Press

Инцидент произошёл около двух недель назад. Несколько тысяч пенисов хранились в 36 коробках с надписью «Подорожник» на корабле, который был пришвартован в порту Красный Рынок в Шанхае.

По данным главного таможенного управления КНР, в Африке участились случаи нападения вооружённых группировок, насильно отрезающих у мужчин детородные органы для последующей продажи. Доход торговцев от контрабанды ежегодно составляет до $1,2 млрд.

В настоящее время комитет по правам человека, национальной безопасности и разведке проводит расследование. Через 10 недель его представители должны предоставить отчёт о проделанной работе.