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Турция призвала Байдена «исправить ошибку» после слов о геноциде армян

RT на русском
17 минут назад
Турция призывает президента США Джо Байдена, который заявил о геноциде армян, «исправить эту серьёзную ошибку». В Анкаре добавили, что выступление американского лидера подрывает доверие между двумя странами.
Решение Байдена взбесило Турцию
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«Это заявление США, искажающее исторические факты, никогда не будет принято в сознании турецкого народа и нанесёт глубокую рану, подрывающую наше взаимное доверие и дружбу», — говорится в сообщении МИД Турции.
Там добавили, что слова Байдена призваны «удовлетворить определённые политические круги».
24 апреля Белый дом выпустил официальное заявление Джо Байдена, который заявил о геноциде армян в Османской империи. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу отверг заявление американского президента.
В 2019 году обе палаты конгресса США приняли резолюцию, которая признаёт геноцид армянского населения.
Факт геноцида армянского народа признали 23 государства, а также Европарламент и Всемирный совет церквей. В 1995 году Госдума приняла постановление «Об осуждении геноцида армянского народа 1915-1922 годов».
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