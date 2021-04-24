Решение Байдена взбесило Турцию

Турция призывает президента СШАДжо Байдена, который заявил о геноциде армян, «исправить эту серьёзную ошибку». В Анкаре добавили, что выступление американского лидера подрывает доверие между двумя странами.
«Это заявление США, искажающее исторические факты, никогда не будет принято в сознании турецкого народа и нанесёт глубокую рану, подрывающую наше взаимное доверие и дружбу», — говорится в сообщении МИД Турции.
Там добавили, что слова Байдена призваны «удовлетворить определённые политические круги».
В 2019 году обе палаты конгресса США приняли резолюцию, которая признаёт геноцид армянского населения.
Факт геноцида армянского народа признали 23 государства, а также Европарламент и Всемирный совет церквей. В 1995 году Госдума приняла постановление «Об осуждении геноцида армянского народа 1915-1922 годов».