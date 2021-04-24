По словам Лукашенко, изначально заговорщики планировали ликвидировать его в ходе парада Победы 9 мая, однако были вынуждены отказаться от этого плана из-за сложности его реализации. Также рассматривался вариант с нападением на президентский кортеж — для этого участники подготовки переворота даже закупили гранатометы. Но, отметил белорусский лидер, эта идея также оказалась неудачной: автомобили кортежа в целях безопасности всегда передвигаются на высокой скорости, поэтому попасть в них довольно сложно.