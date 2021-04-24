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Кейт Миддлтон может стать следующей королевой Великобритании

Майк Габриелян
50 минут назад
Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон должна стать следующей королевой Британии. Об этом заявил ее дядя Гэри Голдсмит, пишет Daily Mail.
Он считает, что чем раньше у Британии появится королева Екатерина, тем лучше для блага страны и королевской семьи.
«Она родилась готовой королевой. Очевидно, я пристрастен, ведь я ее дядя Мы живем в эпоху перемен для королевской семьи. Это что-то вроде американских горок, и если Ее Величество отойдет от дел, то Уильям и Кейт дадут стабильность всей стране» - сказал Голдсмит.
Он отметил, что Кейт - исключительный человек, делающий блестящую работу.
Царственные качества Кейт проявились на похоронах принца Филиппа в прошлую субботу, где она сыграла миротворца между Уильямом и Гарри.
«Она ведет себя именно так, как мы должна себя вести королевская особа. У нее самообладание государственного чиновника, и в то же время у нее дружеская манера общения со всеми людьми. Думаю, в таком же стиле себя ввела принцесса Диана. Такой баланс сложно соблюсти – но Кейт на это способна», - добавил дядя потенциальной королевы.
Ранее «Рамблер» сообщал, что стало известно о последнем желании принца Филиппа.
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