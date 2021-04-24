Кейт Миддлтон может стать следующей королевой Великобритании

Он считает, что чем раньше у Британии появится королева Екатерина, тем лучше для блага страны и королевской семьи.
«Она родилась готовой королевой. Очевидно, я пристрастен, ведь я ее дядя Мы живем в эпоху перемен для королевской семьи. Это что-то вроде американских горок, и если Ее Величество отойдет от дел, то Уильям и Кейт дадут стабильность всей стране» - сказал Голдсмит.
Он отметил, что Кейт - исключительный человек, делающий блестящую работу.
Царственные качества Кейт проявились на похоронах принца Филиппа в прошлую субботу, где она сыграла миротворца между Уильямом и Гарри.
«Она ведет себя именно так, как мы должна себя вести королевская особа. У нее самообладание государственного чиновника, и в то же время у нее дружеская манера общения со всеми людьми. Думаю, в таком же стиле себя ввела принцесса Диана. Такой баланс сложно соблюсти – но Кейт на это способна», - добавил дядя потенциальной королевы.
Ранее «Рамблер» сообщал
, что стало известно о последнем желании принца Филиппа.