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Черепаха испортила льву и львице водопой и попала на видео

Юрий Столбов
1 час назад
В южноафриканском сафари-парке Мала-Мала черепаха испортила водопой льву и львице на глазах у туриста и гида. Кадры, снятые очевидцем, были опубликованы на канале Kruger Sightings на YouTube.
Ролик снял 30-летний гид Регги Баррето (Reggi Barreto), пока устраивал частную экскурсию для посетителя. Он подвел туриста к реке, чтобы показать ему львов на водопое. Хищники только что полакомились убитой зеброй, поэтому на их мордах еще оставалась кровь животного.
Неожиданно ко львам подплыла маленькая черепаха и начала активно мешать им пить. Баррето предположил, что ее привлекла кровь зебры. Несмотря на назойливую рептилию, лев и львица напились воды и отправились отдыхать. Баррето отметил, что до этого ему ни разу не приходилось наблюдать взаимодействие львов и черепахи.
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