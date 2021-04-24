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Словакия прокомментировала высылку российских дипломатов

Lenta.ruиещё 1
1 час назад
Глава министерства иностранных дел Словакии Иван Корчок прокомментировал высылку из страны трех российских дипломатов. Они находились под подозрением спецслужб страны. Об этом сообщает чешское издание Respekt.
МИД Словакии: высланные дипломаты РФ были под подозрением спецслужб
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Корчок подтвердил, что власти Словакии приняли решение на основании информации от спецслужб страны и таким образом хотели поддержать Чехию после событий, связанных со взрывом склада боеприпасов в деревни Врбетица.
«Как и везде, в Словакии спецслужбы следят за работой иностранных спецслужб на нашей территории. Они делают это постоянно, что бы ни происходило. В последние дни мы получили от них информацию о том, что трое сотрудников дипмиссии Российской Федерации в Братиславе действуют не в соответствии с тем, как должны действовать дипломаты. И было принято политическое решение. Что касается сроков, конечно, это тоже связано с тем, что происходит у вас [в Чехии], но мы действовали на основании информации наших спецслужб. Это суверенное решение Словакии», — заявил Корчок.
Словакия заявила о высылке российских дипломатов в апреле 2021 года. Им дали семь дней на то, чтобы покинуть страну. Тогда Москва пообещала ответить на действия словацких властей. Представитель МИД России Мария Захарова назвала ситуацию проявлением псевдосолидарности с Прагой по сфабрикованному делу.
В мире,Мария Захарова,МИД,Чешская Республика,Словакия,
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