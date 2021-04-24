МИД Словакии: высланные дипломаты РФ были под подозрением спецслужб

«Как и везде, в Словакии спецслужбы следят за работой иностранных спецслужб на нашей территории. Они делают это постоянно, что бы ни происходило. В последние дни мы получили от них информацию о том, что трое сотрудников дипмиссии Российской Федерации в Братиславе действуют не в соответствии с тем, как должны действовать дипломаты. И было принято политическое решение. Что касается сроков, конечно, это тоже связано с тем, что происходит у вас [в Чехии], но мы действовали на основании информации наших спецслужб. Это суверенное решение Словакии», — заявил Корчок.