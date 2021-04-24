По Чехии прокатилась волна русофобии

Конфликт между Россией Чехией привел к взаимной высылке дипломатов, дракам и протестам у российского посольства, а также всплеску бытовой русофобии в стране. Об этом «Газете.Ru» рассказал 20-летний Марк, который почти два года назад переехал в Прагу из Москвы . Рассказываем, как дипломатический скандал сказался на нем и других соотечественниках.

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

20-летний Марк приехал в Прагу в 2019 году из Москвы, поступив в Чешский технический университет. На время пандемии он решил остаться в стране: учился, встречался с друзьями и сокурсниками. Отношения с местными складывались замечательно — до тех пор, пока власти Чехии не заявили о причастности России к взрывам 2014 года на складе боеприпасов в деревне Врбетице.

Чешские друзья стали интересоваться у Марка, на чьей он стороне. После того, как тот сказал, что не хочет говорить о политике и не считает свою родину зачинщицей конфликта, многие приятели обозлились.

«Это так странно, когда ты два года живешь, общаешься и даже ни разу не было размолвок, а потом из-за политики все рушится. Из-за либеральных настроений среди молодежи они принимают на веру все, о чем говорят политики», — пояснил он «Газете.Ru».

Приятели стали обсуждать Марка за спиной.

"Поскольку я знаю чешский, то прекрасно понимал, о чем они говорили. Это были гневные высказывания о России, они говорили, чтобы я убирался с чешской земли, называли оккупантом. Грустно все это. Сейчас однокурсники только политику и обсуждают — и, конечно, общаться со мной они перестали", - посетовал студент.

Если ситуация обострится, Марк планирует вернуться в Москву, поскольку опасается за свою жизнь.

"Кто знает, что радикальной молодежи придет в голову. В Польше за русскую речь избивают, а здесь стремительно распространяется русофобия — пока только среди молодежи", - заключил он.

Между тем 43-летний Малик Нагиев, которые живет в Праге уже 15 лет, с прямым негативом в свой адрес не сталкивался — за дискриминацию в Чехии можно получить штраф.

"Но бывают экземпляры из низших слоев общества, которые сами ничего не добились, и у них все виноваты. Хотя это большая редкость. В Праге много всякого сброда западного либерального, здесь могут поворчать, а в остальных городах очень позитивно относятся к России", - рассказал собеседник "Газеты.Ru".

Участников недавних протестов у российского посольства Нагиев называет "проплаченной массовкой".

"Я лично знаю человек 20, которые ходят на подобные мероприятия за деньги — им вообще фиолетово до политики и за кого выходить. Это маленькая прослойка такая, которая в последние полгода вообще с катушек слетела", - сказал он.

Вместе с тем 30-летний Денис Овчаренко, давно приживающий в Чехии, подчеркивает: в основном местные жители относятся к россиянам приветливо и доброжелательно. Даже если кто-то доставляет им дискомфорт, они никогда не скажут об этом в лицо.

"Живется здесь хорошо, пока ничего не меняется — отношение чехов, которые меня окружают, спокойное. С негативом я не сталкивался. Новости предпочитаю не смотреть, так как там могут показывать пропаганду", - поясняет он.

Отношения России и Чехии переживают самый серьезный за последние годы кризис. В конце прошлой недели чешские власти обвинили спецслужбы РФ в причастности к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году.

В результате взрыва погибли два чешских гражданина, а жители нескольких близлежащих деревень были эвакуированы.

В этой связи Прага выслала из страны 18 российских дипломатов. В ответ Москва объявила персонами нон-грата 20 сотрудников чешской дипмиссии. МИД России подчеркивал, что заявления о причастности российских спецслужб к взрыву во Врбетице являются абсурдными, голословными и надуманными, а за высылкой дипломатов из Праги стоят США и страны Европы, которые пытаются таким образом решить свои внутренние проблемы.

В среду глава МИД Чехии Якуб Кулганек потребовал от России вернуть в Москву высланных чешских дипломатов, пригрозив в противном случае сократить численность персонала посольства РФ до аналогичного чешскому — то есть до пяти дипломатов. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ответ заявила, что "с Россией такой тон недопустим".

"Я увидела заявление главы МИД Чехии, который заявил, что Прага не намерена раскрывать Москве все детали расследования взрывов на складе. Товарищи, это и есть доказательство того, что вся эта история - выдуманный, грязный, отвратительный фейк", - подчеркивала она.