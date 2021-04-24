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Украина выступила против участия ЛНР и ДНР в переговорах

Газета.Ruиещё 8
23 минуты назад
Пресс-секретарь делегации Киева в Трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Алексей Арестович заявил, что Украина выступила против участия в переговорах по поводу перемирия на востоке страны самопровозглашенных республик ДНР и ЛНР, сообщает "Страна.ua". Однако он добавил, что Украина готова к переговорам в любой точке Донбасса с участием Франции, Германии и России в рамках "нормандского формата".
Киев отказался вести переговоры с ДНР и ЛНР
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com
"Теперь, когда об этом заявляет Козак, мы можем задать вопрос: вы (Россия) вообще хотите дезавуировать Минские соглашения? Что это за "ЛДНР" в Нормандском формате?", - поинтересовался Арестович.
Он также подчеркнул, что "никаких непризнанных республик не может быть" как в Минском, так и в Нормандском формате. По словам Арестовича, Россия пытается легитимизировать ЛНР и ДНР. Он также напомнил, что президент России Владимир Путин на днях произнес "республики ДНР и ЛНР", что, по словам пресс-секретаря, сильно ударило по Минским соглашениям.
Ранее замглавы администрации президента России Дмитрий Козак заявил, что Москва предлагает Парижу и Берлину до 27 апреля обсудить вопросы перемирия на востоке Украины с участием представителей Киева, ДНР и ЛНР.
Накануне главы самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник сообщили, что готовы встретиться с президентом Украины на линии соприкосновения в Донбассе.
При этом Арестович заявил, что киевские власти отказываются от переговоров с ЛНР и ДНР. Полный запрет на ведение огня вступил в силу в Донбассе 27 июля 2020 года. Сторонам конфликта нельзя использовать беспилотники вблизи линии соприкосновения, размещать вооружение в населенных пунктах.
Кроме того, запрещается совершение наступательных и разведывательно-диверсионных действий.
В мире,Алексей Арестович,Леонид Пасечник,Денис Пушилин,Дмитрий Козак,Владимир Путин,Администрация Президента РФ,Киев,Россия,Украина,Германия,Франция,
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