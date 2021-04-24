Киев отказался вести переговоры с ДНР и ЛНР

При этом Арестович заявил, что киевские власти отказываются от переговоров с ЛНР и ДНР. Полный запрет на ведение огня вступил в силу в Донбассе 27 июля 2020 года. Сторонам конфликта нельзя использовать беспилотники вблизи линии соприкосновения, размещать вооружение в населенных пунктах.