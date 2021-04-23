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Участники факельного шествия в Ереване сожгли флаги Турции и Азербайджана

Вероника Полынина
1 час назад
Участники факельного шествия в Ереване, приуроченного ко дню памяти геноцида армян в Османской империи, сожгли флаги Турции и Азербайджана. Об этом сообщает РИА «Новости».
В Ереване сожгли флаги Турции и Азербайджана
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Организатор шествия – оппозиционная партия «Дашнакцутюн». Участники идут к мемориалу жертвам геноцида, где у вечного огня останутся на ночь.
Некоторые участники шествия сожгли флаги Турции и Азербайджана. Точное число участников шествия не называлось, в нем участвуют, вероятно, несколько тысяч человек.
Как сообщал «Рамблер», геноцид армян был организован и осуществлен в 1915 году на территориях, контролируемых властями Османской империи. По данным ряда историков, были убиты более 1,5 миллиона армян. Геноцид осуществлялся путем физического уничтожения и депортации, включая перемещение гражданского населения в условиях, приводящих к неминуемой смерти. Факт геноцида армянского народа в Османской империи признан 23 государствами, в том числе и Россией, а также Европарламентом и Всемирным советом церквей.
В мире,Европарламент,Ереван,Азербайджан,Турция,
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