В Ереване сожгли флаги Турции и Азербайджана

Как сообщал «Рамблер», геноцид армян был организован и осуществлен в 1915 году на территориях, контролируемых властями Османской империи. По данным ряда историков, были убиты более 1,5 миллиона армян. Геноцид осуществлялся путем физического уничтожения и депортации, включая перемещение гражданского населения в условиях, приводящих к неминуемой смерти. Факт геноцида армянского народа в Османской империи признан 23 государствами, в том числе и Россией, а также Европарламентом
и Всемирным советом церквей.