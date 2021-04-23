В Ереване сожгли флаги Турции и Азербайджана

Организатор шествия – оппозиционная партия «Дашнакцутюн». Участники идут к мемориалу жертвам геноцида, где у вечного огня останутся на ночь.

Некоторые участники шествия сожгли флаги Турции и Азербайджана. Точное число участников шествия не называлось, в нем участвуют, вероятно, несколько тысяч человек.