"Эта минута стала судьбоносной"

В начале апреля в соцсетях появилась видеозапись
, на кадрах которой более десятка девушек позировали на балконе апартаментов Dubai Marina в ОАЭ
абсолютно голыми. Позже выяснилось, что среди возмутивших общественность моделей были уроженки Украины
, Белоруссии
и Молдовы
. Всех 12 нарушительниц, а также предполагаемого на тот момент автора съемки, основателя международной компании Involta Алекса Концова, задержали и заключила под стражу. В СМИ фигурировала информация о крупных штрафах и нескольких годах лишения свободы. Однако в результате проверок местные власти приняли решение депортировать участников скандала. Обвинения с основателя Involta сняли полностью. Сам предприниматель согласился рассказать «Ленте.ру»
обо всем, что на самом происходило в Дубае
в день съемки и после нее.
Фото: Кадр: телеграм-канал «Baza»Кадр: телеграм-канал «Baza»
страница Алексея Концова в Facebook
«Лента.ру»: Вам предписывают авторство ролика с обнаженными девушками на балконе здания в Дубае. При каких обстоятельствах вы снимали это видео?
Алекс Концов: Видео снято с соседнего небоскреба. Я не снимал видео и никуда его не выкладывал. Все происходило на балконе моей квартиры, которую я уже успел продать, как и все свое имущество в Дубае. Дубай был одним из городов, в которых я зимовал, но я больше никогда не собираюсь туда возвращаться.
19 дней я находился в тюрьме. И хотя генеральная прокуратура
установила, что оснований для возбуждения уголовного или административного дела нет, законы и порядки ОАЭ такие, что при наличии подозрений на правонарушение тебя сначала сажают в тюрьму, а потом очень медленно разбираются.
В тюрьме первые два дня я ничего не ел и не пил, потому что питьевой воды там не было. Я добивался возможности совершить звонки. Так ситуация несколько улучшилась: у меня появилась связь, друг прилетел и передал мне деньги, я смог купить воду. Тем не менее, я продолжал находиться в помещении, где 24 часа в сутки светит люминесцентный свет, который невозможно выключить, где люди спят на полу, и где нужно драться, чтобы получить матрас.
Как происходило задержание?
Мне позвонил управляющий моего здания, поскольку мы хорошо знакомы. Ко мне в квартиру часто приходит большое количество гостей — и 30, и 40 человек — и никаких эксцессов никогда не было. По телефону мне сказали, что есть какие-то вопросы, и я приехал к дому «просто пообщаться». Общение затянулось...
В доме есть камеры: известно, кто когда заходил и сколько времени провел в квартире. В квартире девушки провели не больше 30 минут, но поскольку ситуация развивалась крайне стремительно, и в первый же день ролик собрал 10 миллионов просмотров, они решили, что, по их законам (которые абсолютно не ценят человеческую свободу, время и здоровье) свидетель ты или нет — нужно «посидеть» до выяснения.
По моим данным, человек, который действительно снял этот ролик, до сих пор в тюрьме. Про его судьбу я не узнавал, мне было важно помочь украинским девушкам и себе самому. На данный момент всех отпустили, кроме Виталия (Виталий Гречин — финансист и галерист, которого обвинили
в организации фотосессии с голыми девушками — прим. «Ленты.ру»).
Кем на самом деле были девушки, которые стали героинями съемки?
Важно понимать, что это не проститутки. Они отдыхали с Виталием. Они часто ездят по разным странам. Поскольку у меня квартира находилась в новом здании с классным рестораном, бассейном и прочим, они приехали туда провести день. Они проводили там время, фотографировались, это все происходило в публичном пространстве, там было много других людей. Они попросили меня зайти в квартиру переодеться. Там был еще парень — фотограф, он предложил им сняться на балконе. Они были там одну минуту, но эта минута стала судьбоносной.
Фактически, ролик был сделан в тот момент, когда они были на балконе, и у них появилась идея сфотографировать. Там много соседей, конечно, кому-то подвернулся телефон, и он заснял это, по его мнению, крутое видео.
По всем анализам и в результате обысков не было найдено ничего запрещенного, даже алкоголя в крови. Это приличные девушки.
Как вы познакомились с Виталием?
Меня в январе с ним познакомил Дэн Билзерян
. По сути, мы виделись до этой ситуации лишь один раз.
Что происходило с вами после задержания?
Я пять часов сидел в помещении с кондиционером при температуре 16 градусов в шортах. У них так принято. Для них привычно, что у человека, независимо от того, какое правонарушение он совершил, — должен ли он кому-то 20 тысяч рублей, украл миллионы, убил человека — его все равно нужно пять часов «морозить» перед тем, как с ним разговаривать.
У меня есть копия документа прокураторы, где указано, что в отношении меня и девушек нет оснований для возбуждения дела. Также нет оснований, чтобы наложить на меня штраф. Они интересовались, проверяли телефоны, делали обыски. Они проверили и установили, что все их подозрения оказались излишними.
Но, тем не менее, вас продержали в тюрьме 19 дней.
Да, два из которых я не ел и не пил. На третий день я добился аудиенции с начальником тюрьмы. Было уже три часа ночи. Он встречает меня, сидя за столом. Я захожу к нему, он говорит: Russian? («русский?»). Отвечаю: Yes («да»). Он: 25 girls? («25 девушек?»). Соглашаюсь. Спрашивает: Who are you? Zorro? («ты кто, Зорро?»). Видимо, это самый крутой персонаж, которого он вспомнил из кинематографа. Так у меня появился доступ к питьевой воде.
Девушек держали в таких же условиях?
У них было, с одной стороны, лучше, а с другой — хуже. В женском отделении я не был, но я передавал им деньги и по разговорам знаю, что у них было гораздо чище. Но при этом у них не было телефонной связи. В принципе, такая возможность была только у меня и еще одного русского парня. Через неделю пребывания там мне удалось договориться, чтобы нам всем выдали мыло.
Была еда, но тюремная еда — отвратительна. Там можно было заказать еду в столовой, и именно на это я давал им деньги. Столовых приборов там тоже не было. Ни одному человеку не дали возможность пообщаться ни с одним адвокатом.
Какая ваша основная деятельность?
Я — основатель Involta, и мы делаем уникальные мобильные приложения и технологии. В Иванове, где у нас находится головной офис, мы каждый месяц проводим конференции и семинары — бесплатные для любого человека, кто хочет просвещаться в технологиях. Мы открыли в двух университетах кафедры, где учим студентов современным технологиям разработки. Это важно понимать, в главном вузе Ивановской области есть кафедра Involta, на которой студентов учат современному стеку разработки. Честно, хотелось бы, чтобы люди больше интересовались технологиями, чтобы им было интереснее развиваться, чем следить за чужой личной жизнью.