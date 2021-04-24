"Эта минута стала судьбоносной"

Белоруссии и В начале апреля в соцсетях появилась видеозапись , на кадрах которой более десятка девушек позировали на балконе апартаментов Dubai Marina в ОАЭ абсолютно голыми. Позже выяснилось, что среди возмутивших общественность моделей были уроженки Украины Молдовы . Всех 12 нарушительниц, а также предполагаемого на тот момент автора съемки, основателя международной компании Involta Алекса Концова, задержали и заключила под стражу. В СМИ фигурировала информация о крупных штрафах и нескольких годах лишения свободы. Однако в результате проверок местные власти приняли решение депортировать участников скандала. Обвинения с основателя Involta сняли полностью. Сам предприниматель согласился рассказать «Ленте.ру» обо всем, что на самом происходило в Дубае в день съемки и после нее.

Фото: Кадр: телеграм-канал «Baza» Кадр: телеграм-канал «Baza»

страница Алексея Концова в Facebook

«Лента.ру»: Вам предписывают авторство ролика с обнаженными девушками на балконе здания в Дубае. При каких обстоятельствах вы снимали это видео?

Алекс Концов: Видео снято с соседнего небоскреба. Я не снимал видео и никуда его не выкладывал. Все происходило на балконе моей квартиры, которую я уже успел продать, как и все свое имущество в Дубае. Дубай был одним из городов, в которых я зимовал, но я больше никогда не собираюсь туда возвращаться.

19 дней я находился в тюрьме. И хотя генеральная прокуратура установила, что оснований для возбуждения уголовного или административного дела нет, законы и порядки ОАЭ такие, что при наличии подозрений на правонарушение тебя сначала сажают в тюрьму, а потом очень медленно разбираются.

В тюрьме первые два дня я ничего не ел и не пил, потому что питьевой воды там не было. Я добивался возможности совершить звонки. Так ситуация несколько улучшилась: у меня появилась связь, друг прилетел и передал мне деньги, я смог купить воду. Тем не менее, я продолжал находиться в помещении, где 24 часа в сутки светит люминесцентный свет, который невозможно выключить, где люди спят на полу, и где нужно драться, чтобы получить матрас.

Как происходило задержание?

Мне позвонил управляющий моего здания, поскольку мы хорошо знакомы. Ко мне в квартиру часто приходит большое количество гостей — и 30, и 40 человек — и никаких эксцессов никогда не было. По телефону мне сказали, что есть какие-то вопросы, и я приехал к дому «просто пообщаться». Общение затянулось...

В доме есть камеры: известно, кто когда заходил и сколько времени провел в квартире. В квартире девушки провели не больше 30 минут, но поскольку ситуация развивалась крайне стремительно, и в первый же день ролик собрал 10 миллионов просмотров, они решили, что, по их законам (которые абсолютно не ценят человеческую свободу, время и здоровье) свидетель ты или нет — нужно «посидеть» до выяснения.

По моим данным, человек, который действительно снял этот ролик, до сих пор в тюрьме. Про его судьбу я не узнавал, мне было важно помочь украинским девушкам и себе самому. На данный момент всех отпустили, кроме Виталия (Виталий Гречин — финансист и галерист, которого обвинили в организации фотосессии с голыми девушками — прим. «Ленты.ру»).

Кем на самом деле были девушки, которые стали героинями съемки?

Важно понимать, что это не проститутки. Они отдыхали с Виталием. Они часто ездят по разным странам. Поскольку у меня квартира находилась в новом здании с классным рестораном, бассейном и прочим, они приехали туда провести день. Они проводили там время, фотографировались, это все происходило в публичном пространстве, там было много других людей. Они попросили меня зайти в квартиру переодеться. Там был еще парень — фотограф, он предложил им сняться на балконе. Они были там одну минуту, но эта минута стала судьбоносной.

Фактически, ролик был сделан в тот момент, когда они были на балконе, и у них появилась идея сфотографировать. Там много соседей, конечно, кому-то подвернулся телефон, и он заснял это, по его мнению, крутое видео.

По всем анализам и в результате обысков не было найдено ничего запрещенного, даже алкоголя в крови. Это приличные девушки.

Как вы познакомились с Виталием?

Меня в январе с ним познакомил Дэн Билзерян . По сути, мы виделись до этой ситуации лишь один раз.

Что происходило с вами после задержания?

Я пять часов сидел в помещении с кондиционером при температуре 16 градусов в шортах. У них так принято. Для них привычно, что у человека, независимо от того, какое правонарушение он совершил, — должен ли он кому-то 20 тысяч рублей, украл миллионы, убил человека — его все равно нужно пять часов «морозить» перед тем, как с ним разговаривать.

У меня есть копия документа прокураторы, где указано, что в отношении меня и девушек нет оснований для возбуждения дела. Также нет оснований, чтобы наложить на меня штраф. Они интересовались, проверяли телефоны, делали обыски. Они проверили и установили, что все их подозрения оказались излишними.

Но, тем не менее, вас продержали в тюрьме 19 дней.

Да, два из которых я не ел и не пил. На третий день я добился аудиенции с начальником тюрьмы. Было уже три часа ночи. Он встречает меня, сидя за столом. Я захожу к нему, он говорит: Russian? («русский?»). Отвечаю: Yes («да»). Он: 25 girls? («25 девушек?»). Соглашаюсь. Спрашивает: Who are you? Zorro? («ты кто, Зорро?»). Видимо, это самый крутой персонаж, которого он вспомнил из кинематографа. Так у меня появился доступ к питьевой воде.

Девушек держали в таких же условиях?

У них было, с одной стороны, лучше, а с другой — хуже. В женском отделении я не был, но я передавал им деньги и по разговорам знаю, что у них было гораздо чище. Но при этом у них не было телефонной связи. В принципе, такая возможность была только у меня и еще одного русского парня. Через неделю пребывания там мне удалось договориться, чтобы нам всем выдали мыло.

Была еда, но тюремная еда — отвратительна. Там можно было заказать еду в столовой, и именно на это я давал им деньги. Столовых приборов там тоже не было. Ни одному человеку не дали возможность пообщаться ни с одним адвокатом.

Какая ваша основная деятельность?