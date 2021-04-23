В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Войти в почту

Глава британской разведки назвал Россию главной угрозой для страны

Национальная Служба Новостейиещё 1
29 минут назад
Россия является главной угрозой для Великобритании, заявил директор британского Центра правительственной связи (GCHQ) Джереми Флеминг в ходе лекции Винсента Бриско для Института безопасности, науки и технологий. Текст выступления опубликован на сайте GCHQ.
Глава британской разведки назвал Россию главной угрозой для страны
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
По словам Флеминга, РФ «остается самой серьезной угрозой национальной и коллективной безопасности» Соединенного Королевства. Глава спецслужбы считает, что больше всего Россия угрожает британской сфере кибербезопасности. Кроме того, Флеминг обвинил Москву в агрессивных операциях разведывательных служб и вмешательстве в выборы в разных странах мира.
Как отметил директор GCHQ, серьезную угрозу для Великобритании представляет также Китай. В опубликованном в марте Комплексном обзоре вопросов безопасности, обороны и внешней политики Великобритании до 2030 года Россия была названа наиболее острой и актуальной угрозой безопасности королевства. По мнению авторов обзора, Россия будет увеличивать активность в соседних странах Европы.
В мире,Армия,Россия,Соединенное Королевство,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители