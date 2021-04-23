Глава британской разведки назвал Россию главной угрозой для страны

По словам Флеминга, РФ «остается самой серьезной угрозой национальной и коллективной безопасности» Соединенного Королевства. Глава спецслужбы считает, что больше всего Россия угрожает британской сфере кибербезопасности. Кроме того, Флеминг обвинил Москву в агрессивных операциях разведывательных служб и вмешательстве в выборы в разных странах мира.

Как отметил директор GCHQ, серьезную угрозу для Великобритании представляет также Китай. В опубликованном в марте Комплексном обзоре вопросов безопасности, обороны и внешней политики Великобритании до 2030 года Россия была названа наиболее острой и актуальной угрозой безопасности королевства. По мнению авторов обзора, Россия будет увеличивать активность в соседних странах Европы.