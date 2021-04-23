Экс-президент Чехии: "Маленькая собачка лает на большого пса"

Вацлав Клаус Бывший президент Чехии признался , что ему стыдно за действия нынешнего руководства республики в отношении Москвы на фоне ситуации с высылкой российских дипломатов из страны. Интервью с политиком приводит газета Blesk.

Фото: Global Look Press/Chris Emil Jan Global Look Press/Chris Emil Jan

«То, что мы (Чехия — прим. "Ленты.ру") лаем на одну из мировых держав, — это то, за что мне стыдно, и что меня удручает (и отталкивает от желания — прим. "Ленты.ру") пытаться вообще еще что-то делать в этой стране», — подчеркнул Клаус.

По его словам, это является важным показателем современного состояния республики и неспособности Чехии иметь осмысленную внешнюю политику, а высылка сотрудников российского посольства из Праги напрямую связана с желанием чешских властей заработать очки в Вашингтоне и НАТО

«Чехия — это такая маленькая собачка, которая лает на большого пса. ( ) Мы в данном случае — маленькая собачка, лаем на Россию, так как думаем, что за нами стоят мощные США и НАТО. Думаю, что это немного глупая политика», — добавил политик.

Экс-президент Чехии заявил, что решение выслать из страны российских дипломатов было слишком поспешным. По его мнению, по инциденту во Врбетице необходимо было дождаться «по-настоящему серьезных цифр и информации», а не выдвигать ультиматумы России до получения достоверных данных.

Спецслужбы Чехии должны незамедлительно представить доказательства якобы причастности России к взрывам на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году, в противном случае история с громкими обвинениями выглядит не очень основательно. Об этом заявила депутат от Чехии в Европарламенте Катержина Конечна, передает РИА «Новости».

Она отметила, что Прага не предоставляла доказательств причастности российских «агентов», взрывчатые вещества также не были найдены.

«Получается, что мы знаем, кто это сделал, но только мы не знаем, были ли они там, и у нас нет оружия, которое они использовали? Звучит не как убедительные доводы», — сказала парламентарий.

Конечна также подчеркнула, что Россия и Чехия должны отказаться от недружественной риторики и начать контакты в целях стабилизации текущей обстановки.

Число сотрудников посольства России в Праге сократится на 81 человека, а чешского в Москве — на 111. Таким образом МИД России подвел итоги конфликта с Чехией, передает РИА Новости.

Во внешнеполитическом ведомстве рассказали, что из посольства России уедут 35 дипломатов и 46 технических сотрудников. Чешское посольство покинут 16 дипломатов, 4 сотрудника техперсонала и 91 местный сотрудник.

Отношения России и Чехии ухудшились на фоне обвинений в адрес российских спецслужб, которые Прага считает причастными к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. В связи с этим она выслала 18 дипломатов, которых подозревают в работе на спецслужбы, а Москва в ответ объявила персонами нон грата 20 сотрудников чешского посольства.

Позже власти Чехии еще больше сократили число сотрудников в российском посольстве в Праге: дипломатов станет меньше на 20 человек, а технических сотрудников — на 42. Таким образом, в дипмиссии России в Чехии будет работать столько же людей, сколько в чешской в Москве: семь дипломатов и 25 техслужащих. В ответ Москва потребовала сократить состав посольства Чехии, учитывая диспаритет.

Взрывы произошли 16 октября и 3 декабря 2014-го, в результате первого погибли два человека. Взорвались, предположительно, десять тысяч килограммов боеприпасов, включая ракеты средней дальности. Причина произошедшего оставалась неизвестной, по одной из версий, взрыв случился из-за халатности рабочих.

Россия уничтожила взаимоотношения с Чехией, которые сейчас находятся на точке замерзания. Однако Прага заинтересована в корректных отношениях с официальной Москвой. Об этом в интервью региональному изданию Deník заявил чешский премьер-министр Андрей Бабиш

Отношения между Москвой и Прагой ухудшились на фоне обвинений в адрес российских спецслужб, которых в Чехии назвали причастными к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. Вслед за этим из страны были высланы 18 россиян. Москва в ответ выдворила 20 чешских дипломатов.

Бабиш подчеркнул, что Россия имела возможность исправить сложившуюся ситуацию, однако шансом этим страна не воспользовалась. По словам премьера, именно Москва виновна в уничтожении двусторонних отношений.

Также политик ответил на вопрос о союзниках Праги по НАТО и ЕС и их планах на высылку российских дипломатов в знак солидарности с Чехией.

На следующем заседании Евросовета я призову наших партнёров, чтобы приступили к этому, — заявил Бабиш.

21 апреля глава МИД Чехии Якуб Кулганек потребовал от России до полудня следующего дня вернуть выдворенных дипломатов в Москву. В противном случае, пригрозил он, численность сотрудников российского посольства в Праге будет сокращена до количества оставшихся работников дипмиссии в Москве. Таким образом, из Чехии решено выслать порядка 60 сотрудников российского посольства. В Кремле ультиматум сочли неприемлемым.

Днём 22 апреля Кулганек объявил, что решение о высылке дипломатов в Россию «вступает в силу с сегодняшнего дня». Сократить численность персонала дипмиссии в Праге предстоит до конца мая.

Главной целью разлада в отношениях России и Чехии является консолидация Запада против РФ. Об этом в своём Telegram-канале сообщил сенатор Алексей Пушков

Он отметил, что администрация американского президента Джо Байдена уже поставила перед собой цель сплотить «альянс демократии». Задача заключается в том, чтобы провести единую политику в отношении Москвы. Однако несколько европейских стран всё же считают важным поддержание и расширение диалога и взаимодействия с Россией.

Рамблер

"Невнятный характер обвинений в адрес России, отсутствие объяснений, что это был за склад, что там хранилось и для кого, какие есть конкретные доказательства против России — всё это показывает, что никому в западном альянсе не нужно реальное расследование. А необходимо другое — консолидация Запада на антироссийской основе", — заявил Пушков.

Неизвестные в ночь на пятницу облили кетчупом стены у входа на территорию генерального консульства РФ в городе Брно на юго-востоке Чехии. Об этом сообщил журналистам представитель полиции Павел Шваб.

"Ночью кто-то облил кетчупом стены генерального консульства России в Брно, - отметил он. - Полиция ведет расследование по факту причинения ущерба чужому имуществу".

Генконсульство пока не комментирует ситуацию.