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Попова не считает, что вакцинация должна стать условием для выдачи виз

Москва24
4 часа назад
Вакцинация от COVID-19 не должна стать условием для выдачи разрешений на въезд в ту или иную страну, заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова. Ранее Всемирная организация здравоохранения выступила с заявлением, что не рекомендует требовать доказательства вакцинации для международных перелетов, так как это может усугубить уже существующее неравенство в свободе передвижения. "Это позиция Всемирной организации здравоохранения, я не вижу оснований к ней не прислушиваться на сегодняшний день", – цитирует Попову РИА Новости. Ранее сообщалось, что Россия вошла в топ-3 стран, которые лучше других справились с пандемией. Действия, предпринятые правительством в период распространения инфекции, оценивали жители Германии, Великобритании, Франции, Италии, Испании, Португалии, Нидерландов, США, Китая, Индии и Южной Кореи.
Попова не считает, что вакцинация должна стать условием для выдачи виз
Фото: Москва24Москва24
В мире,Анна Попова,ВОЗ,Роспотребнадзор,РИА Новости,
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