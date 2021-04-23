На Кипре вводят жесткий карантин из-за COVID-19

Власти Кипра решили серьезно ужесточить карантин из-за ухудшения ситуации с коронавирусом, заявил министр здравоохранения республики Иоанну. Об этом пишет РИА «Новости»

Фото: PIXABAY.COM PIXABAY.COM

Согласно решению Совета министров, с 26 апреля до 9 мая комендантский час будет действовать с 21:00 до 5:00. Власти также запрещают собрания, приостанавливают работу общепита (ресторанов, таверн, кафе, пабов, закусочных и баров) и магазинов, кроме продуктовых.

По новым правилам, из дома можно выходить только один раз в день, отправив уведомление, а церковные службы (за исключением Пасхи) будут вести без верующих.

По данным агентства, на Кипре увеличилось число заболевших COVID-19. За прошедшие сутки в республике зарегистрировали 927 новых случаев, один человек умер, всего от коронавируса скончались 296 человек.