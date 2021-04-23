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«Вёл себя как хищник»: Кевина Спейси опять обвинили в приставаниях

News.ru
1 час назад
Американский актёр Кевин Спейси вновь обвиняется в приставании к коллегам по сериалу «Карточный домик», передаёт издание The Hollywood Reporter. Сейчас звезда Голливуда судится со своим экс-работодателем — студией Media Rights Capital.
Кевина Спейси вновь обвинили в приставаниях
Фото: ReutersReuters
Компания требует возместить ей ущерб в десятки миллионов долларов из-за якобы негативного влияния поведения Спейси на репутацию проекта. Артист подал встречный иск, утверждая, что Media Rights Capital должна ему деньги.
Во время слушаний свидетели со съёмочной площадки заявили, что исполнитель главной роли вёл себя «как хищник». По их мнению, Спейси трогал помощника продюсера, домогался молодого коллегу, желавшего пройти прослушивание для проекта. Кроме того, знаменитый американец якобы пригласил начинающего артиста в свой гостиничный номер, но тот отказался. После чего звезда всё равно начал приставать к нему.
Осенью 2018-го Спейси оказался в центре секс-скандала. Его подозревали в домогательствах и изнасиловании минимум 15 человек, в том числе девяти коллег, работавших над «Карточным домиком». В июне 2019-го прокуроры штата Массачусетс (США) отозвали обвинение в сексуальном насилии.
Ранее сообщалось, что суд в Швеции приговорил бывшего гитариста группы Sabaton Рикарда Сундена к девяти месяцам тюрьмы за сексуальное домогательство к восьмилетней девочке. Музыкант также должен будет выплатить семье ребёнка компенсацию в 53,4 тысячи шведских крон (485 326 рублей).
В мире,Кевин Спейси,Голливуд,
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