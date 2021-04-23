Кевина Спейси вновь обвинили в приставаниях

Американский актёр Кевин Спейси вновь обвиняется в приставании к коллегам по сериалу «Карточный домик», передаёт издание The Hollywood Reporter. Сейчас звезда Голливуда судится со своим экс-работодателем — студией Media Rights Capital.

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Компания требует возместить ей ущерб в десятки миллионов долларов из-за якобы негативного влияния поведения Спейси на репутацию проекта. Артист подал встречный иск, утверждая, что Media Rights Capital должна ему деньги.

Во время слушаний свидетели со съёмочной площадки заявили, что исполнитель главной роли вёл себя «как хищник». По их мнению, Спейси трогал помощника продюсера, домогался молодого коллегу, желавшего пройти прослушивание для проекта. Кроме того, знаменитый американец якобы пригласил начинающего артиста в свой гостиничный номер, но тот отказался. После чего звезда всё равно начал приставать к нему.

Осенью 2018-го Спейси оказался в центре секс-скандала. Его подозревали в домогательствах и изнасиловании минимум 15 человек, в том числе девяти коллег, работавших над «Карточным домиком». В июне 2019-го прокуроры штата Массачусетс (США) отозвали обвинение в сексуальном насилии.