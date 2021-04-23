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Литва и Латвия решили выслать российских дипломатов

Lenta.ru
1 час назад
Власти стран Прибалтики решили выслать несколько российских дипломатов в знак солидарности с Чехией, передает ТАСС.
Литва и Латвия высылают российских дипломатов
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
Из Латвии вышлют одного российского дипломата.
«Латвия не потерпит подрывной деятельности на своей территории, а также на территории своих партнеров и союзников», — заявил министр иностранных дел Эдгарс Ринкевичс.
МИД Литвы сообщил, что отправит на родину двух сотрудников российского посольства.
Ранее Чехия обвинила Россию в причастности к взрыву на складе боеприпасов в 2014 году. Из страны выслали 18 дипломатов, которых Прага подозревает в работе на спецслужбы. Москва в ответ объявила персонами нон грата 20 работников чешского посольства.
Затем власти Чехии решили еще сократить число сотрудников российского посольства. В дипмиссии будет работать столько же людей, сколько в чешском посольстве в Москве: семь дипломатов и 25 техслужащих. Россия требует сократить состав посольства Чехии, учитывая диспаритет.
В мире,МИД,ИТАР-ТАСС,Чешская Республика,Литва,Латвия,
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