Литва и Латвия высылают российских дипломатов

Ранее Чехия обвинила Россию в причастности к взрыву на складе боеприпасов в 2014 году. Из страны выслали 18 дипломатов, которых Прага подозревает в работе на спецслужбы. Москва в ответ объявила персонами нон грата 20 работников чешского посольства.
Затем власти Чехии решили еще сократить число сотрудников российского посольства. В дипмиссии будет работать столько же людей, сколько в чешском посольстве в Москве: семь дипломатов и 25 техслужащих. Россия требует сократить состав посольства Чехии, учитывая диспаритет.