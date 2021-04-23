Литва и Латвия высылают российских дипломатов

Ранее Чехия обвинила Россию в причастности к взрыву на складе боеприпасов в 2014 году. Из страны выслали 18 дипломатов, которых Прага подозревает в работе на спецслужбы. Москва в ответ объявила персонами нон грата 20 работников чешского посольства.