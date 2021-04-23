Украина попросила Нетаньяху помочь в переговорах с Россией

По его словам, израильский премьер пообещал сделать всё, что ему по силам. Корнийчук подчеркнул, что Украина рада, что Нетаньяху показал желание помочь.

Путин ответил, что Зеленскому следует в первую очередь встречаться с представителями ДНР и ЛНР, если он, конечно, хочет решить проблемы Донбасса, а только после этого он может встретиться с руководителями третьих стран, которой и является Россия. При этом если президент Украины хочет поговорить об отношениях между странами, тогда его готовы принять в любое время в Кремле.