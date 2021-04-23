Обзор иноСМИ: На Западе прокомментировали Послание Путина

На Западе прокомментировали Послание Путина

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Президент России Владимир Путин выступил с ежегодной программной речью и заявил о готовности Москвы к международному диалогу и налаживанию отношений с Западом, но предупредил, что западным странам не стоит «пересекать красную линию». Финскому политологу Юсси Лассиле речь Путина напомнила о Советском Союзе, отмечает газета Ilta-Sanomat.

«Это [разговоры о красных линиях], конечно, способ устрашения и демонстрации силы. Раньше красной линией уже бывало возможное членство Украины в НАТО или размещение где-то западных сил», - рассказал Лассила.

Он отметил, что Путин не так много говорил о политике безопасности, в основном - о соцподдержке населения и победе над коронавирусом.

Как перегретая экономика США может создать хаос

США запустили самую крупную программу бюджетных дотаций за всю историю. Как пишет экономист Дезмонд Лахман в своем материале для National Interest, это может вызвать «экономический перегрев» к концу этого года, а также возвращение к проблеме «двойного дефицита» (одновременных дефицитов госбюджета и торгового баланса) времен Рейгана.

Из-за дефицита бюджета примерно в 13 процентов ВВП в 2021 году США неизбежно столкнутся со снижением уровня сбережений. Вынуждая экономику страны расти гораздо более быстрыми темпами, чем у партнеров по G7, США заставят свой импорт увеличиваться намного быстрее экспорта. Эти два фактора приведут к увеличению дефицита по текущим платежным операциям США.

ЕС засудит компанию AstraZeneca

Еврокомиссия планирует подать в суд на шведско-британскую компанию AstraZeneca за невыполнение обязательств по поставкам антикоронавирусных вакцин. Об этом сообщает Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Компания поставила в ЕС значительно меньше вакцины, чем указано в контракте от августа 2020 года. В нем говорится, что AZ приложит «все усилия» для доставки 120 миллионов доз в первом квартале 2021 года и 180 миллионов - во втором. Фактически, ЕС получил 30 миллионов доз в первом квартале, а недавно компания пообещала 70 миллионов во втором квартале. Срыв поставок в AZ объясняют производственными трудностями, однако это не помешало ей «в значительной степени» выполнить свои обязательства перед Великобританией.

Британские депутаты обвинили Китай в геноциде

Британские законодатели одобрили парламентскую инициативу, провозглашающую политику Китая в отношении уйгурского меньшинства равносильной геноциду и преступлениям против человечества. Об этом сообщает Fox News.

Принятый документ не требует от британского правительства вводить какие-либо меры против Китая, «но это еще один шаг, свидетельствующий о растущем недовольстве британских политиков предполагаемыми нарушениями прав человека в Китае», подчеркивает канал.

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