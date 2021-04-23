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Обзор иноСМИ: На Западе прокомментировали Послание Путина

Елена Прошина
2 часа назад

На Западе прокомментировали Послание Путина

Обзор иноСМИ: На Западе прокомментировали Послание Путина
Фото: РамблерРамблер
Президент России Владимир Путин выступил с ежегодной программной речью и заявил о готовности Москвы к международному диалогу и налаживанию отношений с Западом, но предупредил, что западным странам не стоит «пересекать красную линию». Финскому политологу Юсси Лассиле речь Путина напомнила о Советском Союзе, отмечает газета Ilta-Sanomat.
«Это [разговоры о красных линиях], конечно, способ устрашения и демонстрации силы. Раньше красной линией уже бывало возможное членство Украины в НАТО или размещение где-то западных сил», - рассказал Лассила.
Он отметил, что Путин не так много говорил о политике безопасности, в основном - о соцподдержке населения и победе над коронавирусом.

Как перегретая экономика США может создать хаос

США запустили самую крупную программу бюджетных дотаций за всю историю. Как пишет экономист Дезмонд Лахман в своем материале для National Interest, это может вызвать «экономический перегрев» к концу этого года, а также возвращение к проблеме «двойного дефицита» (одновременных дефицитов госбюджета и торгового баланса) времен Рейгана.
Из-за дефицита бюджета примерно в 13 процентов ВВП в 2021 году США неизбежно столкнутся со снижением уровня сбережений. Вынуждая экономику страны расти гораздо более быстрыми темпами, чем у партнеров по G7, США заставят свой импорт увеличиваться намного быстрее экспорта. Эти два фактора приведут к увеличению дефицита по текущим платежным операциям США.

ЕС засудит компанию AstraZeneca

Еврокомиссия планирует подать в суд на шведско-британскую компанию AstraZeneca за невыполнение обязательств по поставкам антикоронавирусных вакцин. Об этом сообщает Frankfurter Allgemeine Zeitung.
Компания поставила в ЕС значительно меньше вакцины, чем указано в контракте от августа 2020 года. В нем говорится, что AZ приложит «все усилия» для доставки 120 миллионов доз в первом квартале 2021 года и 180 миллионов - во втором. Фактически, ЕС получил 30 миллионов доз в первом квартале, а недавно компания пообещала 70 миллионов во втором квартале. Срыв поставок в AZ объясняют производственными трудностями, однако это не помешало ей «в значительной степени» выполнить свои обязательства перед Великобританией.

Британские депутаты обвинили Китай в геноциде

Британские законодатели одобрили парламентскую инициативу, провозглашающую политику Китая в отношении уйгурского меньшинства равносильной геноциду и преступлениям против человечества. Об этом сообщает Fox News.
Принятый документ не требует от британского правительства вводить какие-либо меры против Китая, «но это еще один шаг, свидетельствующий о растущем недовольстве британских политиков предполагаемыми нарушениями прав человека в Китае», подчеркивает канал.

Саакашвили рассказал об угрозах от Порошенко

Глава украинского исполнительного комитета реформ Михаил Саакашвили заявил, что получал угрозы от Петра Порошенко, когда тот был президентом Украины. Об этом сообщает ТСН.
Саакашвили заявил, что Порошенко и его команда не имели отношения к демократии. «Я хорошо помню эту «демократическую систему», когда в кабинете президента Порошенко он и прокурор Луценко говорили мне лично, что если я не буду молчать «Михаил, не обижайся, это политика. Мы и тебя поднимем дела, и на всех твоих», - заявил он.
В мире,Михаил Саакашвили,Петр Порошенко,Владимир Путин,НАТО,Еврокомиссия,ЕС,Москва,Соединенные Штаты,Украина,
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