В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Войти в почту

Президент Чехии выступит 25 апреля с обращением по поводу инцидента во Врбетице

ТАССиещё 7
1 час назад
Президент Чехии Милош Земан выступит в воскресенье с чрезвычайным телевизионным обращением в связи с инцидентом в деревне Врбетице в 2014 году. Об этом информировал в субботу в Twitter пресс-секретарь главы государства Иржи Овчачек.
Президент Чехии выступит с чрезвычайным обращением
Фото: РИА НовостиРИА Новости
"Президент республики Милош Земан выступит в воскресенье, 25 апреля, в 11:00 (12:00 мск) с чрезвычайной речью", - написал Овчачек. По его информации, обращение главы государства будут транслировать чешские телеканалы Prima и CNN Prima News.
Овчачек 18 апреля сообщил журналистам, что Земан планирует прокомментировать инцидент во Врбетице в формате телеинтервью. Теперь в Пражском граде сообщили о замене этого формата на чрезвычайное телеобращение. Как сообщили представители руководства телеканалов, выступление Земана будет длиться 20 минут.
17 апреля власти Чехии выступили с утверждением о выяснении новых обстоятельств инцидента в деревне Врбетице на востоке республики, где в 2014 году произошли взрывы на складах боеприпасов. По новой версии чешской стороны, к этому инциденту причастны российские спецслужбы. После этого Прага объявила о высылке 18 сотрудников посольства РФ, которых посчитала офицерами российских спецслужб.
МИД РФ выразил Праге решительный протест в связи с предпринятым "под голословными и надуманными предлогами" шагом, а также объявил 20 сотрудников посольства Чехии в Москве персонами нон грата.
В мире,Взрывы боеприпасов,Иржи Овчачек,Милош Земан,МИД,CNN,Чешская Республика,
27
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители