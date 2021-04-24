Президент Чехии выступит с чрезвычайным обращением

Овчачек 18 апреля сообщил журналистам, что Земан планирует прокомментировать инцидент во Врбетице в формате телеинтервью. Теперь в Пражском граде сообщили о замене этого формата на чрезвычайное телеобращение. Как сообщили представители руководства телеканалов, выступление Земана будет длиться 20 минут.

17 апреля власти Чехии выступили с утверждением о выяснении новых обстоятельств инцидента в деревне Врбетице на востоке республики, где в 2014 году произошли взрывы на складах боеприпасов. По новой версии чешской стороны, к этому инциденту причастны российские спецслужбы. После этого Прага объявила о высылке 18 сотрудников посольства РФ, которых посчитала офицерами российских спецслужб.