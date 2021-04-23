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В Индии за сутки выявили более 332 тысяч случаев коронавируса

RT на русском
14 минут назад
В Индии за сутки выявили 332 730 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Общее число пациентов с COVID-19 в стране достигло 16 263 695.
332 тысяч случаев коронавируса выявили в Индии за сутки
Фото: ReutersReuters
Об этом сообщает телеканал NDTV со ссылкой на данные Министерства здравоохранения страны.
В течение суток в стране выявили 2263 летальных исхода среди пациентов с коронавирусом. Всего в Индии скончались 186 920 пациентов с подтверждённым COVID-19.
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