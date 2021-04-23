Еще одна женщина умерла после прививки J&J

13 апреля ЦКПЗ и Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов Министерства здравоохранения
и социальных служб США рекомендовали приостановить использование вакцины от коронавируса компании Janssen из-за возможных побочных эффектов после вакцинации. В общей сложности в США данным препаратом были вакцинированы 6,8 млн человек, при этом власти зарегистрировали шесть случаев возникновения тромбов у женщин в возрасте от 18 до 48 лет через 6-13 дней после прививки, одна из пациенток умерла. В течение суток использование препарата было приостановлено во всех штатах США.