Еще одна женщина умерла после прививки J&J

По его данным, властям штата ранее поступило уведомление о том, что эксперты федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) США во вторник начали расследование смерти 50-летней пациентки, которая в начале апреля привилась вакциной, разработанной подразделением J&J - компанией Janssen. По информации властей, женщина умерла в результате образования тромбов.

Эксперты отмечают, что к настоящему моменту нет свидетельств, подтверждающих версию о том, что тромбоз был напрямую связан с вакцинацией от коронавируса. При этом, по данным ABC, женщина умерла в течение двух недель после прививки.