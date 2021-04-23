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В Средиземном море погибло около 130 мигрантов

Газета.Ruиещё 1
5 часов назад
В среду, 21 апреля, из-за перевернувшейся резиновой лодки у берегов Ливии погибли до 130 мигрантов из Африки, передает ТАСС со ссылкой на неправительственную организацию SOS Mediterranee. "Сегодня, после многочасовых поисков, сбылись наши худшие опасения. С тех пор как мы прибыли сегодня на место происшествия, мы не обнаружили ни одного выжившего, хотя видели не менее 10 тел в районе места крушения", - заявили в организации. Принадлежащее им судно Ocean Viking было направлено в международные воды в район Ливийского побережья после получения информации о терпящих бедствие лодках в этом районе. Попытки провести спасательную операцию осложнялись плохими погодными условиями, в зоне поиска волны поднимались до шести метров/ Ранее Бэнкси показал судно, которое он приобрел для спасения мигрантов от бездействия властей ЕС. Художник уточнил, что купленное судно принадлежит ВМС Франции, оно получило название в честь революционерки и анархистки француженки Луизы Мишель. На судно также нанесены рисунки самим Бэнкси.
Более 100 мигрантов утонули в Средиземном море по пути в Европу
Фото: АРАР
В мире,Мигранты,Чудом выжившие,ЕС,ИТАР-ТАСС,Ливия,
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