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Боевики атаковали позиции армии САР в Идлибе

ТК «Звезда»иещё 2
1 час назад
Боевики атаковали позиции армии САР в сирийской провинции Идлиб. Об этом в ходе брифинга рассказал заместитель руководителя российского Центра по примирению сторон Александр Карпов.
Боевики атаковали позиции армии САР в Идлибе
Фото: Mahamad Kazmooz Keystone Press Agency GloballookpressMahamad Kazmooz Keystone Press Agency Globallookpress
В ходе атаки террористов погибли двое сирийских военных, еще один получил ранения. В ответ им удалось уничтожить не менее двух боевиков. Инцидент произошел в районе населенного пункта Руайха.
Ранее стало известно об итогах спецоперации ВКС РФ в Сирии. Было уничтожено до двухсот террористов, около 500 килограммов взрывчатки, два укрытия и десятки пикапов с пулеметами.
Боевики создали скрытую базу к северо-востоку от Пальмиры, где велось формирование групп для отправки и проведения терактов в различных регионах Сирии.
В мире,Александр Карпов,Идлиб,
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