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В США прокомментировали идеи Путина, изложенные на саммите

Газета.Ruиещё 3
53 минуты назад
США уверены, что российский глава Владимир Путин изложил на саммите по климату прогрессивные идеи, которые позволят работать сообща. Об этом заявил бывший госсекретарь, специальный посланник президента Соединенных Штатов по климату Джон Керри, передает ТАСС.
В США оценили идеи Путина по климату
Фото: РИА НовостиРИА Новости
"Я слушал сегодня президента Путина. Я считаю, что он был довольно рационален. Он высказал несколько достойных прогрессивных идей по поводу тех вопросов, которые мы наверняка можем изучить и сотрудничать друг с другом", - подчеркнул Керри.
Саммит по вопросам климата состоялся в четверг, 22 апреля. На нем Путин рассказал о планах реализации задачи по снижению эмиссии парниковых газов. По словам президента, Россия со всей ответственностью подходит к выполнению своих международных обязательств в данной сфере.
Кроме того, российского лидеравывели в эфир саммита по климату во время выступления президента Франции Эммануэля Макрона. После того как президент России закончил выступление, американский госсекретарь Энтони Блинкен извинился за технический сбой и через некоторое время снова началась трансляция речи Макрона.
В мире,Эммануэль Макрон,Энтони Блинкен,Джон Керри,Владимир Путин,ИТАР-ТАСС,Соединенные Штаты,
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