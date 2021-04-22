В США оценили идеи Путина по климату

Саммит по вопросам климата состоялся в четверг, 22 апреля. На нем Путин рассказал о планах реализации задачи по снижению эмиссии парниковых газов. По словам президента, Россия со всей ответственностью подходит к выполнению своих международных обязательств в данной сфере.