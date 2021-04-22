Грета Тунберг снова отчитала мир

"Простой и неудобный факт состоит в том, что если мы хотим выполнить наши обязательства по Парижскому соглашению, мы должны отменить дотации на ископаемое топливо. Или вы это сделаете, или вам придется объяснять вашим детям и всем, кого это больше всего касается, почему вы отказываетесь от цели [удержать глобальное потепление в пределах] 1,5 градуса [по сравнению с доиндустриальной эпохой], даже не попытавшись что-то сделать", - утверждала Тунберг.