Умер фронтмен Bay City Rollers Лес Маккьюэн

Вокалист британской поп-группы Bay City Rollers Лес Маккьюэн умер на 66-м году жизни в своем доме в Лондоне. Об этом в четверг сообщила газета The Sun со ссылкой на заявление коллектива.

PA Images via REUTERS

Группа Bay City Rollers была основана в 1969 году в Эдинбурге. Пик популярности коллектива пришелся на середину 1970-х годов: два первых альбома - Rollin' (1974) и Once Upon a Star (1975) - попали на вершину британских хит-парадов. В связи с многочисленной подростковой фанбазой местные СМИ назвали тогда Bay City Rollers "самой значимой группой Великобритании со времен The Beatles".