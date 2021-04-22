Во Львове начался демонтаж Монумента славы Советской армии

Во Львове начался окончательный демонтаж Монумента славы Советской армии. Это один из последних памятников победителям фашизма на территории области, чье население, если верить местным властям, ассоциирует себя теперь, после победы "революции достоинства", исключительно с разгромленной в этих краях дивизией СС "Галичина".

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Власти Львова и области давно ведут войну с исторической памятью: первая инициатива о сносе монумента выдвигалась еще в 1992 году, и там, где ее уничтожение не подпадало, как памятники Ленину, под скандальный закон "о декоммунизации", начинали длительную осаду. Переставали выделять деньги на уход и реставрацию, чтобы под предлогом аварийного состояния провести политическое решение по хозяйственной статье. При этом поощрялся вандализм по отношению к монументам со стороны локальных нацистских группировок, и Монумент славы неоднократно становился их жертвой.

Именно с формулировкой об аварийном состоянии горсовет Львова принял решение о сносе монумента и перемещении части барельефов в некий "музей террора". Деньги на демонтаж и перенос монумента у горсовета, разумеется, тут же нашлись.

Такие новости давно не удивляют. То, что территория западных областей Украины стараниями вышедших из этих краев политиков стала заповедником шовинизма и средневековой дикости, маскирующихся под "истинные европейские ценности", - свершившийся факт.

Но есть и хорошая новость: на остальной территории Украины еще остаются памятники и монументы советским воинам, в том числе в Киеве, Харькове, Одессе. Там они остаются местом паломничества людей в памятные даты, вопреки царящей идеологии.