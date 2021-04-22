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В США проголосовали за создание 51-го штата

Lenta.ruиещё 3
1 час назад
Палата представителей США проголосовала за присвоение столице США Вашингтону статуса штата. По данным РИА Новости, об этом свидетельствуют результаты голосования.
В США проголосовали за создание 51-го штата
Фото: ReutersReuters
Законопроект, который в случае его принятия сенатом, а затем подписания президентом, станет законом, предоставит Вашингтону право получить статус 51-го штата под названием Вашингтон, Содружество Дуглас.
Всего за изменение статуса Вашингтона проголосовали 216 членов палаты, против — 208, мнения разделились строго по партийному признаку. Сейчас законопроект перейдет в сенат, где демократам необходимо набрать по меньшей мере десять голосов для утверждения инициативы.
Согласно утвержденному палатой законопроекту, территория нового штата будет включать всю территорию столицы за исключением правительственных зданий и памятников, в числе которых Белый дом, здание Конгресса и Верховного суда.
В июне прошлого года палата представителей Конгресса США одобрила большинством голосов наделение американской столицы Вашингтон статусом штата. Законопроект поддержали 232 конгрессмена, против проголосовали 180. Авторами инициативы выступили сторонники Демократической партии.
В настоящее время Вашингтон с административной точки зрения является федеральным округом Колумбия, не входящим ни в один из штатов, и не имеет полноценных представителей в Конгрессе. В палате представителей у него есть только один делегат, который не имеет права голоса на пленарных заседаниях и может голосовать только по процедурным вопросам и на уровне комитетов. В сенате столица представителя не имеет.
В мире,Демократическая партия США,Конгресс США,Соединенные Штаты,
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