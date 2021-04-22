В США проголосовали за создание 51-го штата

Всего за изменение статуса Вашингтона проголосовали 216 членов палаты, против — 208, мнения разделились строго по партийному признаку. Сейчас законопроект перейдет в сенат, где демократам необходимо набрать по меньшей мере десять голосов для утверждения инициативы.

В настоящее время Вашингтон с административной точки зрения является федеральным округом Колумбия, не входящим ни в один из штатов, и не имеет полноценных представителей в Конгрессе. В палате представителей у него есть только один делегат, который не имеет права голоса на пленарных заседаниях и может голосовать только по процедурным вопросам и на уровне комитетов. В сенате столица представителя не имеет.