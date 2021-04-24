В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Войти в почту

В Киеве объяснили невозможность встречи в Москве Зеленского с Путиным

News.ruиещё 81
48 минут назад
Президент Украины Владимир Зеленский не сможет принять приглашение российского коллеги Владимира Путина о переговорах в Москве. Об этом заявил вице-премьер Украины, замглавы украинской делегации в трёхсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Резников в эфире программы «Свобода слова Савика Шустера».
В Киеве объяснили невозможность встречи Зеленского с Путиным
Фото: @zelenskiy_official@zelenskiy_official
Не может он во время войны ехать в столицу и встречаться с человеком, который является представителем страны-агрессора. Мне кажется, это немного странное предложение, — отметил политик.
Такие переговоры должны проводиться в нормандском формате вместе с главами Франции и Германии, подчеркнул Резников.
Ранее стало известно, что пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель пообещала непременный ответ Владимира Зеленского на приглашение посетить Москву. Реакция главы государства обязательно будет, заявила она 23 апреля. О возможности обсудить отношения России и Украины в Кремле ранее заявил президент РФ Владимир Путин.
В мире,Партия Зеленского,Юлия Мендель,Алексей Резников,Владимир Зеленский,Владимир Путин,Москва,Киев,Украина,
247
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители