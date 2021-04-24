В Киеве объяснили невозможность встречи Зеленского с Путиным

Не может он во время войны ехать в столицу и встречаться с человеком, который является представителем страны-агрессора. Мне кажется, это немного странное предложение, — отметил политик.
Такие переговоры должны проводиться в нормандском формате вместе с главами Франции и Германии, подчеркнул Резников.
Ранее стало известно, что пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель пообещала непременный ответ Владимира Зеленского на приглашение посетить Москву. Реакция главы государства обязательно будет, заявила она 23 апреля. О возможности обсудить отношения России и Украины в Кремле ранее заявил президент РФ Владимир Путин.