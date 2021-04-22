СБУ задержала агента ФСБ в Житомирской области

В обязанности задержанного входила видеосъёмка военных объектов и установление места жительства военнослужащих. Кроме того, у него были изъяты средства связи с представителями российской спецслужбы. Задержанный признал факт сотрудничества с ФСБ.
Ранее сообщалось, что сотрудники ФСБ задержали россиянина, передававшего украинской военной разведке сведения о Черноморском флоте. Отмечается, что утечка таких данных могла нанести серьёзный ущерб обороноспособности государства. В ведомстве также уточнили, что оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия продолжаются.