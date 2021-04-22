Конфуз на саммите по климату: Путина вывели в эфир во время речи Макрона

По непонятной причине Путин был выведен на экран раньше обозначенного времени, в то время, когда речь держал президент Франции. Это что привело к неловкой паузе.

После того, как Путин закончил свое выступление, госсекретарь США Энтони Блинкен принес извинения за технический сбой и вновь передал слову Макрону.

Госсекретарь США Энтони Блинкен испугался российского президента Владимира Путина и спрятал лицо под маской. На забавный инцидент обратил внимание телеграм-канал российского журналиста Дмитрия Смирнова «Пул 3».

Энтони Блинкен принял участие в организованном США саммите по климату. Он около часа провел без маски, несмотря на то что сидевшие с ним в одном кабинете президент США Джо Байден и спецпосланник американского президента по климату Джон Керри были в масках.

В тот момент, когда на экран вывели президента России Владимира Путина, Блинкен вдруг решил надеть маску.

«При появлении Путина на экране в кабинете Байдена сидевший час без маски Блинкен решил надеть маску. Боится, что Путин его узнает?» - в шутку предположил «Пул 3».

Президент России Владимир Путин в своем выступлении на международном Саммите по вопросам климата призвал все заинтересованные страны подключиться к исследованиям в этой области и вместе инвестировать в значимые проекты.

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"Было бы весьма важно наладить широкое и эффективное международное сотрудничество по расчетам и мониторингу объемов эмиссии всех видов вредных выбросов в атмосферу", - отметил российский лидер.

"Приглашаем все заинтересованные страны подключиться к совместным научным исследованиям, сообща инвестировать в практически значимые климатические проекты, активнее заняться разработкой низко-углеродных технологий по смягчению последствий и адаптации к изменениям климата", - заявил он.

Среди важнейших задач в этой сфере Владимир назвал борьбу с глобальным потеплением.

"Если бы, скажем, в предстоящие 30 лет удалось сократить эмиссию метана в два раза, то, по мнению экспертов, глобальная температура к 2050 году снизилась бы на 0,18 градуса", - отметил президент. "Что, кстати, составляет до 45 процентов разницы между текущей температурой и целью Парижского соглашения", - добавил он.

Президент РФ Владимир Путин примет участие в организуемом Соединёнными Штатами саммите по климату, так как считает тему приоритетной для страны, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков

Отвечая на вопрос о том, намерен ли глава государства использовать это мероприятие для налаживания отношений с Западом и каким образом, представитель Кремля заявил, что понятия «отношения с Западом» нет.

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Запад — это одна из четырёх сторон света, — подчеркнул он.

По его словам, Путин всё же решил посетить саммит, так как это многостороннее мероприятие, посвящённое климату и экологии, что также является очень важным приоритетом для России.

И именно исходя из этого президент, получив всю полноту информации об этом мероприятии, принял решение выступить на нём. Там предусматривается выступление глав государств и правительств, непродолжительное, но тем не менее все обменяются такими речами, — уточнил он.

Президент России Владимир Путин не планирует проводить переговоры с американским коллегой Джо Байденом в ходе климатического саммита 22 апреля, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По словам представителя Кремля, на мероприятии не предусмотрены двусторонние переговоры лидеров, принимающих участие в саммите.

"Нет. Такие контакты не предусмотрены", — сказал он журналистам РИА Новости.

Глава Белого дома Джо Байден пригласил президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина на первые масштабные переговоры по климату.

Как сообщает Associated Press со ссылкой на администрацию американского лидера, Вашингтон надеется, что эта встреча поможет сформировать, ускорить и углубить глобальные усилия по сокращению опасного для климата загрязнения продуктами угля, нефти и газа.

В числе приглашенных также — лидеры 38 стран, наиболее пострадавших от изменения климата. Мероприятие планируется провести 22 и 23 апреля.

«Учитывая, насколько важен этот вопрос для всего мира, мы должны быть готовы говорить об этом на высоком уровне», — указали в Белом доме.

Другой представитель администрации Байдена сказал, что Вашингтон все еще не пришел к решению относительно того, насколько далеко Белый дом пойдет в установлении более амбициозных целей по выбросам в США.

Предыдущий президент США Дональд Трамп высмеивал научные выводы, лежащие в основе предупреждений о глобальном потеплении и, как следствие, увеличение числа засух, наводнений, ураганов и других стихийных бедствий.

Он вывел Соединенные Штаты из Парижских соглашений ООН по климату 2015 года одним из своих первых приказов. Это обстоятельство делает саммит в следующем месяце первым крупным международным обсуждением климата, проведенным лидером США более, чем за четыре года, хотя лидеры страны Европы и других регионов продолжали переговоры по этой теме.

Официальные лица США и некоторые эксперты считают, что дискуссии администрации бывшего главы Белого дома Барака Обамы по вопросам изменения климата отчасти стали основой для Парижского соглашения.

На тех переговорах США и власти почти 200 других стран поставили целью сокращение выбросов ископаемого топлива, а также обязались отслеживать свои выбросы и сообщать о них.

По данным Global carbon atlas, лидерами по эмиссии CO2 (углекислый газ) являются Китай, США, Индия, Россия, Япония, Иран, Германия, Индонезия, Южная Корея и другие страны (в порядке уменьшения объёма выбросов).

Бразилия также входит в список, но она также является ярым отступником от соблюдения климата – такую политику ведет президент Жаир Болсонару, который сорвал усилия по сохранению поглощающих углерод лесов Амазонки и присоединился к Трампу в его нарушениях международных обязательств в области климата.

В США отмечают также, что, к примеру, Польша и некоторые другие страны из списка приглашенных Байденом считаются подходящими для более быстрого отказа от грязной угольной энергетики.

Байден в бытность кандидатом на пост американского лидера пообещал выделить 2 триллиона долларов, чтобы помочь к 2050 году преобразовать США в страну с нулевым уровнем выбросов.

Также, Байден анонсировал создание рабочих мест в сфере чистой энергии и высоких технологий. А посланник Байдена по климату Джон Керри в рамках дипломатической деятельности за рубежом сосредоточился на ускорении сокращения выбросов на международном уровне.

В целях борьбы с изменением климата и его негативными последствиями 197 стран приняли соответствующий договор в Париже 12 декабря 2015 года. Это соглашение, вступившее в силу менее чем через год, направлено на существенное сокращение глобальных выбросов парниковых газов и ограничение повышения глобальной температуры в нынешнем столетии на 2 градусов Цельсия при одновременном поиске средств для большего ограничения этого понижения еще на 1,5 градуса.

На сегодняшний день к Парижскому соглашению присоединились 189 стран. Также ключевыми элементами Парижского соглашения являются проведение обзора вклада стран в сокращение выбросов каждые пять лет и оказание финансовой помощи самым бедным странам для принятия мер по адаптации к изменению климата и перехода к использованию возобновляемых источников энергии.

«Парижское соглашение знаменует собой начало перехода к низкоуглеродному миру, на пути к которому предстоит еще многое сделать.

Выполнение соглашения имеет важное значение для достижения целей в области устойчивого развития, поскольку оно представляет собой «дорожную карту» действий, связанных с изменением климата», — говорится в комментарии ООН.

В ноябре прошлого года Путин поручил правительству разработать Стратегию социально-экономического развития РФ до 2050 года и сократить к 2030 году выбросы парниковых газов до 70% относительно уровня 1990 года. Указ «О сокращении выбросов парниковых газов» размещен на сайте Кремля.

«Обеспечить к 2030 году сокращение выбросов парниковых газов до 70% относительно уровня 1990 года с учетом максимально возможной поглощающей способности лесов и иных экосистем и при условии устойчивого и сбалансированного социально-экономического развития Российской Федерации», — говорится в документе.