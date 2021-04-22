Пока вы не уснули: Россия создаст "зоны смерти"

Кремль обозначил «красную линию» в отношениях с Украиной
«Красная линия» в отношениях России с Украиной проходит по рубежу национальных интересов, заявил в разговоре с журналистами официальный представитель Кремля Дмитрий Песков
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Госдума отменила день тишины
Госдума
отменила день тишины при многодневном голосовании. Соответствующее постановление приняли депутаты Госдумы в третьем чтении на заседании в четверг, 22 апреля.
"У нас толстая кожа": Псаки о словах Путина про Шерхана и Табаки
В России решили создать «зоны смерти»
Российские военные начнут создавать «зоны смерти», полностью недоступные для крылатых ракет, высокоточного оружия и беспилотников.
Цели достигнуты: Шойгу приказал вернуть войска с учений в Крыму
Министр обороны России Сергей Шойгу
принял решение завершить проверочные мероприятия в Южном и Западном военных округах, поскольку все поставленные цели достигнуты.
В Крыму задержали россиянина за шпионаж в пользу Украины
В Севастополе по подозрению в шпионаже в пользу Украины задержан гражданин России. Об этом сообщает ТАСС.
Минтруд может увеличить майские праздники
Минтруд
обсуждает инициативы по продлению майских праздников в России. Об этом, по данным РИА Новости, заявил глава ведомства Антон Котяков
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Соловьев дал совет обратившемуся к Путину Зеленскому
Лидер Rammstein спел советский хит на русском языке
Лидер немецкой группы Rammstein Тилль Линдеманн спел на русском языке песню Марка Бернеса
"Любимый город". Советский хит в исполнении Линдеманна появился на нескольких онлайн-площадках, включая YouTube.