Пока вы не уснули: Россия создаст "зоны смерти"

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Кремль обозначил «красную линию» в отношениях с Украиной

«Красная линия» в отношениях России с Украиной проходит по рубежу национальных интересов, заявил в разговоре с журналистами официальный представитель Кремля Дмитрий Песков

Госдума отменила день тишины

Госдума отменила день тишины при многодневном голосовании. Соответствующее постановление приняли депутаты Госдумы в третьем чтении на заседании в четверг, 22 апреля.

"У нас толстая кожа": Псаки о словах Путина про Шерхана и Табаки

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки утверждала в среду, что США не воспринимают на свой счет прозвучавшую во время послания президента России Владимира Путина к Федеральному собранию критику в отношении Запада.

В России решили создать «зоны смерти»

Российские военные начнут создавать «зоны смерти», полностью недоступные для крылатых ракет, высокоточного оружия и беспилотников.

Цели достигнуты: Шойгу приказал вернуть войска с учений в Крыму

Рамблер

Министр обороны России Сергей Шойгу принял решение завершить проверочные мероприятия в Южном и Западном военных округах, поскольку все поставленные цели достигнуты.

В Крыму задержали россиянина за шпионаж в пользу Украины

В Севастополе по подозрению в шпионаже в пользу Украины задержан гражданин России. Об этом сообщает ТАСС.

Минтруд может увеличить майские праздники

Минтруд обсуждает инициативы по продлению майских праздников в России. Об этом, по данным РИА Новости, заявил глава ведомства Антон Котяков

Соловьев дал совет обратившемуся к Путину Зеленскому

Телеведущий Владимир Соловьев посоветовал президенту Украины Владимиру Зеленскому назначить встречу лидерам ДНР и ЛНР. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Лидер Rammstein спел советский хит на русском языке

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