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Пока вы не уснули: Россия создаст "зоны смерти"

Елена Прошина
3 часа назад
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Минтруд обсуждает инициативы по продлению майских праздников в России. Об этом, по данным РИА Новости, заявил глава ведомства Антон Котяков.

Соловьев дал совет обратившемуся к Путину Зеленскому

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Лидер Rammstein спел советский хит на русском языке

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Лидер немецкой группы Rammstein Тилль Линдеманн спел на русском языке песню Марка Бернеса "Любимый город". Советский хит в исполнении Линдеманна появился на нескольких онлайн-площадках, включая YouTube.
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